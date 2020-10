310 Visite

Furti di pneumatici a ripetizioni in provincia di Napoli. Non passa giorno che non vi siano segnalazioni di casi. Uno di questi arriva da Marano, dove in via Mallardo a farne le spese è il proprietario di una Fiat 500, così come si evince dalla foto inviataci da un lettore.















