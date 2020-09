Caos nei seggi: foto alle schede a Mugnano e schede strappate Marano

321 Visite

A Mugnano di Napoli, nel seggio di via Murelle, Scuola Media Cirino, una donna 48enne è stata sorpresa dal presidente di sezione ad effettuare con il proprio cellulare una foto della propria scheda elettorale. Scheda e telefono sequestrati dalla Stazione di Mugnano che ha denunciato la donna in stato di libertà;

a Marano, presso il seggio di Via Marano Pianura, Scuola Torre Caracciolo, un uomo, 59enne, dopo essersi registrato per le operazioni di voto, come gesto dimostrativo, senza particolari motivi, ha strappato le schede di voto. Il gesto dell’uomo è stato segnalato alla Procura di Napoli Nord per le valutazioni di competenza.













