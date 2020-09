Elezioni a Mugnano, Agnano (M5S): “La coalizione di Sarnataro non è compatta. Tutti vogliono rappresentanti di lista nei seggi”

328 Visite

Il candidato sindaco di Mugnano, Fausto Agnano (M5S), tiene a chiarire quanto segue:

“Questa mattina, il comandante dei carabinieri ha convocato i quattro candidati a sindaco di Mugnano per affrontare il problema dei rappresentanti di lista presenti nei seggi allo spoglio per le comunali. Il problema si é posto sopratutto per la coalizione di Sarnataro che, contro ogni logica di prudenza, attesi i motivi anti-Covid, pretende di consentire l’accesso ai singoli seggi dei dieci diversi rappresentanti di lista che compongono la sua coalizione che aggiunti agli altri aventi diritto saranno 15 più i sei componenti del seggio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS