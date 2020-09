Elezioni e referendum, affluenza a Napoli e provincia: male Marano, Bacoli, boom a Mugnano, Procida e Terzigno

458 Visite

Affluenza a Napoli e provincia alle ore 19. I comuni dove finora si è votato di meno sono Anacapri, Bacoli, Afragola e Marano. Bene a Giugliano e Mugnano, dove si è superato il 30 per cento, con punte del 35 e passa a Mugnano. In entrambi i comuni si vota anche per le comunali. Oltre il 40 per cento, invece, a Terzigno e Procida, quest’ultimo comune supera il 48 per cento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS