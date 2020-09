World Paella Day: tradizione gastronomica amata anche fuori dalla Spagna

91 Visite

Ogni regione della Spagna, ogni città e ogni famiglia ha la propria tradizione, come accade per tutti i piatti antichi e popolari che non hanno avuto un inventore che ha dettato ingredienti e dosi ma uno sviluppo per così dire corale.

Però non è una specialità rimasta entro i confini nazionali perché come sottolineano dall’ente spagnolo del Turismo, con oltre 8 milioni di ricerche su internet è tra ricetta più ricercate online del mondo. E in tutto il mondo allora si festeggia, il 20 settembre.

Fare una paella in teoria è un compito semplice, eppure “fare una grande paella di quelle che si ricordano per sempre” (parola degli esperti del sito “directo al paladar”), è invece qualcosa di ben più complicato.

Per prima cosa contano anche il fuoco e la pentola. Una paella, per essere perfetta, deve essere cotta nel recipiente che porta il suo nome (e se possibile con fuoco a legna: il sapore che assumono il soffritto, il riso e i condimenti è impareggiabile).

Tollerati comunque anche casseruole e padelle moderne.

Per quanto riguarda le misure del contenitore da utilizzare, dipenderanno dal numero di persone da mangiare, per fare in modo che il riso sia sempre molto distribuito, in uno strato sottile e non con uno strato spesso. Le misure indicative sono: paella 40-45 cm per quattro o cinque persone, paella 55 cm per 8-10 persone, paella 65 cm per 12-15 persone.

Per questo World Paella Day 2020 ci sarà anche un torneo gastronomico. Otto chef, quattro uomini e quattro donne provenienti da Italia, Francia, Romania, Australia, Giappone, Cina, Stati Uniti e Spagna si sfideranno nella Coppa del Mondo di Paella, un torneo internazionale ispirato al formato delle competizioni sportive ove questi chef mostreranno chi prepara la paella migliore al mondo. La competizione sarà trasmessa il 20 settembre online dallo Stadio di Mestalla.

Lo chef australiano Leno Lattarulo, la francese Nathalie Bertheu, il giapponese Kawaguchi Yuki, Natalie Curie dagli Stati Uniti, il messicano Manuel Juliá, la chef Anne Marie dalla Romania, l’italiano Mateus Coelho e la spagnola Chabe Soler saranno in gara nelle diverse sessioni online per i Quarti di finale, Semifinali e Finale. I match si possono seguire direttamente sul sito https://worldpaelladay.org/ In seguito al sorteggio degli incontri vedremo il rappresentante italiano Mateus Coelho sfidarsi con lo chef Anne Marie che rappresenta la Romania.













