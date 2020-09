Sophia Loren, la diva del cinema italiano, compie 86 anni

83 Visite

All’anagrafe nasce a Roma come Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone e cresce a Pozzuoli in provincia di Napoli. Dalla bellezza prorompente e mediterranea, ha fatto la storia del cinema, ma anche dello stile con i suoi look. Sono stati copiati, hanno ispirato e continuano a ispirare le donne di tutte le generazioni, rappresentano la bellezza made in Italy nel mondo. Da Pozzuoli con furore, Sophia ha conquistato la scena internazionale, ha imparato l’inglese e con forza e grande tenacia si è fatta strada nel mondo del cinema degli anni ’50, arrivando al Premio Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nel film «La Ciociara» diretto da Vittorio De Sica. Un fascino, il suo, senza tempo e tante interpretazioni da incorniciare.













