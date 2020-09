252 Visite

“Completamente sciolto e senza alcun grumo come poteva capitare in anni passati. Segno di amore, fratellanza e amicizia di Dio e del nostro Santo”. Tolta dal volto la mascherina dedicata a San Gennaro, il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, ormai prossimo al pensionamento per raggiunti limiti di età, ha annunciato che il miracolo è avvenuto.













