Marano e Calvizzano: controlli a tappeto e presìdi dei Carabinieri. 1 arresto e 1 denuncia, centinaia di persone controllate

Servizio straordinario di controllo del territorio messo in atto nei comuni di Calvizzano e Marano di Napoli dai Carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania.

Durante il servizio, disposto dal Comando Provinciale di Napoli, sono state controllate 145 persone, e 43 veicoli: 24 le contravvenzioni al cds notificate per oltre 18mila euro in sanzioni. Molte di queste ai “centauri” che non rispettavano l’obbligo di indossare il casco.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Fabio Perez, 31enne del posto già noto alle ffoo. Fermato durante un posto di controllo, Perez si è mostrato curiosamente agitato. I militari hanno così deciso di perquisire il suo veicolo e trovato ben 26 dosi di cocaina e 123 euro in contante ritenuto provento illecito.

Ha 40 anni, invece, l’uomo denunciato per ricettazione. Nelle sue disponibilità i carabinieri hanno rinvenuto un tablet rubato giorni prima nel comune di Arienzo, in provincia di Caserta.

3 i parcheggiatori abusivi sanzionati perché sorpresi lungo le aree commerciali a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio.

I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni.













