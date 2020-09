Giugliano: inaugurato il Comitato elettorale di Europa Verde

74 Visite

Ieri sera, alla presenza di Dino Di Palma, Stefania Fusco, candidati al Consiglio Regionale per Europa Verde, e di Antonio Poziello, Sindaco uscente di Giugliano a capo di una ampia coalizione sostenuta dal movimento ambientalista, è stata inaugurata la nuova sede di Europa Verde, in Via Roma a Giugliano.

Di Palma ha ribadito il sostegno dei Verdi al Sindaco Poziello, rivendicando gli importanti risultati raggiunti sul fronte ambientale.

“A Giugliano si è lavorato molto e bene per il risanamento ambientale ed il contrasto ai roghi – ha detto Di Palma-. Questo ci ha spinti a sostenere in maniera entusiasta Antonio Poziello”.

“La presenza di Europa Verde nella nostra coalizione è stata ed è importante anche nella determina delle priorità dell’azione politica -ha detto a

sua volta Poziello-. In questi anni abbiamo piantato oltre 34mila alberi su aree di discarica ed ex campi rom, abbiamo lavorato per la messa in sicurezza di tutte le discariche, a partire dalla Resit fino a Novambiente, Schiavi e Masseria del Pozzo dove stanno ora partendo i lavori. Abbiamo lottato affinché si avviasse la rimozione delle Ecoballe e ad oggi c’è sono 300mila in meno. Non è abbastanza, ma non è poco”.

Un lavoro questo rivendicato anche dal dirigente dei Europa Verde Giovanni Sabatino e dal Consigliere Aniello Cecere.

“L’Amministrazione Poziello ha fatto la differenza dopo anni di disinteresse alle politiche ambientali, anche grazie al

Nostro impegno, che non faremo mancare. Lavoreremo per completare la messa in sicurezza de territorio, con l’obiettivo di piantare altri 30mila alberi e completare la rimozione delle Ecoballe”, spiega Cecere.













