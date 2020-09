CAIVANO: parco Verde. Crack, eroina e hashish in un androne. Ancora un sequestro dei carabinieri

28 Visite

Non si ferma l’attività antidroga dei carabinieri della compagnia di Casoria e della tenenza di Caivano, durante servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli.

Ancora una volta è il Parco Verde a finire nel mirino. I militari, durante una perquisizione nell’isolato a5/3 hanno rinvenuto e sequestrato 56 dosi eroina (complessivi 17 grammi), 39 dosi di hashish (55 grammi), 50 di crack (9,8 grammi), una ricetrasmittente portatile e attrezzi per sbarrare il cancello condominiale dal quale avveniva lo spaccio.

Il tutto è stato trovato nell’androne dello stabile, abbandonato in fretta dai pusher quando si sono accorti dell’arrivo dei Carabinieri. Il sequestro è un duro colpo inferto alle piazze di spaccio del Parco Verde ed è frutto del capillare controllo del territorio dei Carabinieri.













