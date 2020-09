Buona condotta e indulto, il boss Mazzarella esce con 9 anni di anticipo

168 Visite

Scarcerato con ben 9 anni di anticipo il killer di camorra Michele Mazzarella. Mazzarella ha ottenuto un maxi sconto rispetto alle condanne definitive. Il boss, infatti, doveva scontare 29 anni e due mesi, per un cumulo di pene, tra cui quella maturata per un omicidio; e per due condanne relative all’accusa di associazione camorristica e traffico di sostanza stupefacenti.

L’uscita dal carcere è dipesa da due fattori: l’indulto, con lo scorporo di tre anni dalla condanna a 21 per l’omicidio di Giuseppe Ginosa e il calcolo dei cosiddetti «giorni» (tre mesi per ogni anno di detenzione), a cui va aggiunta la cosiddetta buona condotta riservata in cella.













