Regionali, Toni Nocchetti:” Gli studenti come i campioni”

I candidati di PER domani alle 11 saranno presso il l’Ufficio scolastico regionale in via ponte della Maddalena per un sit-in sulla ripresa scolastica.

Il titolo dell’iniziativa è “Gli Studenti come i Campioni”. PER vuole chiedere alle istituzioni competenti la riapertura delle scuole nelle massime condizioni di sicurezza possibili. Si tratta anche di una pacifica provocazione per mettere a confronto lo stato di confusione nel sistema scolastico con le procedure di controlli a tappeto utilizzate per il calcio e i campioni dello sport.

PER sostiene la necessità di riaprire le scuole investendo le risorse necessarie per garantire tamponi e test periodici a insegnanti, personale scolastico e studenti. In particolare a beneficio dei bambini e ragazzi disabili e fragili, che hanno bisogno impellente di riprendere la quotidianietà relazionale e che hanno sofferto in modo acutissimo il lockdown e i limiti della Didattica a distanza.

“Anche i nostri figli sono campioni – spiega Toni Nocchetti, candidato di PER nella provincia di Napoli e presidente dell’associazione “Tutti a scuola” -. Non ci devono essere più dubbi e ombre sulla ripresa scolastica. La scuola è l’unica squadra per la quale dobbiamo tifare tutti insieme. Garantire tamponi e test periodici è la strada migliore e che dà maggiore serenità. Se sono disponibili tamponi, reagenti e test per esaminare le squadre di calcio ogni 3 giorni, sicuramente ci sono anche per garantire analoghe certezze ai nostri figli: è questione di priorità”.

Al sit-in sono presenti anche il capolista a Napoli Gianluca Guida e il coordinatore regionale di PER Peppe Irace.

PER, rete civica di persone provenienti dall’associazionismo, dal volontariato e dal terzo settore, si presenta alle elezioni regionali del 20-21 settembre nella coalizione con De Luca presidente.

La lista porta come ulteriore proposta per la riapertura l’avvio di una sinergia con scuole paritarie, ludoteche, nidi privati e agenzie educative per garantire la continuità scolastica nel rispetto delle distanze di sicurezza.

