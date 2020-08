Napoli avrà il suo cimitero islamico. Arriva l’ok del Comune

126 Visite

«Grazie ad un attento e preciso lavoro avviato qualche tempo fa con l’amministratore Unico di Asia, Maria de Marco, dopo 15 lunghi anni è stata recentemente riconsegnata al Servizio Cimiteri l’area di via Santa Maria del Pianto destinata alla realizzazione del cimitero islamico». Lo rende noto il vicesindaco con delega ai cimiteri, Enrico Panini.«Già nel 2018 era stato firmato un accordo per la riconsegna ma la strategicità di quel luogo per Asia non ha consentito, fino ad oggi, di compiere questo importante passo. L’area, infatti – spiega in una nota – è stata utilizzata dall’azienda partecipata come deposito di mezzi ed attrezzature con più di cinquemila bidoni, campane e altri contenitori che, ora, sono stati puntualmente dislocati in altre sedi. Anche se con non poche difficoltà, è stato raggiunto un grande risultato grazie al quale viene restituito al popolo islamico il luogo di pace per il culto dei propri cari». «Ora, con la Comunità islamica, inizierà il lavoro di confronto finalizzato ad attrezzare l’area e renderla fruibile nel più breve tempo possibile», conclude.













