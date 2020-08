Mugnano, ieri l’apertura della campagna elettorale di Sarnataro: “Siamo la migliore coalizione in campo: puntiamo al governo dei migliori”

90 Visite

“Abbiamo dimostrato che ci interessano i fatti, non le false promesse. Siamo la migliore coalizione in campo: puntiamo al governo dei migliori”. Ha iniziato così il suo discorso il candidato sindaco Luigi Sarnataro, primo cittadino uscente, che ieri in villa Rodari ha aperto la campagna elettorale presentando le 10 liste che lo sostengono. L’iniziativa, aperta unicamente ai candidati nel rispetto della normativa anti-covid, è stata trasmessa in diretta sui più importanti social network. Sul palco, insieme al candidato sindaco, dieci candidati al Consiglio comunale (uno per ogni lista) che hanno esposto i punti principali su cui intendono lavorare. Temi centrali del comizio, la cultura, l’aggregazione, la scuola, senza dimenticare l’ambiente, le infrastrutture e i servizi. ” E’ importante – ha sottolineato Sarnataro – spiegare ai cittadini come vogliamo realizzare le nostre idee. A promettere grandi cose siamo bravi tutti, bisogna poi dimostrare di essere in grado di realizzare ciò che hai promesso. Noi in questi cinque anni lo abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che per noi contano i fatti. Abbiamo una visione di città, ecco perchè alcune opere, come l’asilo nido o il parco sensoriale, già finanziate le vedremo nei prossimi anni. Con questa nuova coalizione riusciremo a fare ancora di più, perchè insieme siamo più forti”.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS