Ciaramella (PD): screening sui bambini prima dell’apertura delle scuole, servono USCA pediatriche

Prima i bambini. In vista della riapertura delle scuole, la consigliera regionale PD Antonella Ciaramella mette al centro lo screening dei più piccoli, di cui nessuno parla.

“ Bisogna strutturare la prevenzione ed il monitoraggio in collaborazione con i pediatri di famiglia – spiega la

Ciaramella

– abbiamo già

istituito

le Unità assistenziali di continuità sanitaria per gli adulti. È inderogabile pensare anche a quelle per i più piccoli, onde evitare che gli ambulatori pediatrici si trasformino in una bomba ingestibile:

servono delle USCA Pediatriche, una per ASL, ed un percorso chiaro e completo con linee e guida ed un protocollo per gestire gli eventuali casi positivi”