Regionali, l’esercito di candidati: i nomi in campo per tutte le liste

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PD

 

MOBILIO GIORDANA

PIGNATA CLAUDIO

AMATO ENZA

AMITRANO PIETRO

CARRILLO AUTILIA

CASILLO MARIO

CASTIGLIONE CARMEN (LILLI O CARMELA)

CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA (ANTONELLA)

COCCIA RAFFAELE

CULTRERA SEBASTIANO

DANIELE GIANLUCA

FIOLA CARMELA (BRUNA)

GARGIULO MARIALAURA

GATTI LUIGI

LICCARDI PASQUALE

MANFREDI MASSIMILIANO

MARCIANO ANTONIO

MARRAZZO NICOLA

MARRONE LUIGI

MOSCA GIORGIO

PARADISO GENNY

PORCARO DOMENICO

RAIA LOREDANA

ROMITO FLAVIO

SCHIAVO ROSSELLA

SULIPANO GENNARO

TUCCILLO DOMENICO detto Mimmo

 

DE LUCA PRESIDENTE

ASCIERTO DELLA RATTA MARIO

CARBONE CIRO

CARRELLI LOREDANA

CASTALDI BENEDETTA

DE ANGELO TOMMASA (MAGGIO)

D’ALISE MARILU’

DE LAURENTIIS TONY

DE PASCALE CARMINE (GENERALE)

DONADIO DONATELLA

FERRIERO GIUSEPPINA

FORTINI LUCIA

FRANZESE ELVIRA

GARGIULO LEONE (LEONE)

GIUSTINO ANNA

LETTIERI VITTORIA

LONGOBARDI ALFONSO

MIRABELLA MARTINA

MOCERINO CARMINE

NAPPI CONCETTA IMMACOLATA (IMMA)

RAIA PAOLA

RENZI LUIGI

RUFFIANO VINCENZO

PERNA BARTOLOMEO

SIMEONE GAETANO (NINO)

TUFANO ANTONIO

VENANZONI DIEGO

VERDE LUCIANA

 

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI

VIOLANTE PIERA RUGGI D’ARAGONA

QUINTAVALLE MASSIMILIANO

DI DATO FLORA

SPAVONE SALVATORE

ABBATE ANTONIO

AMODIO MARTINA

BRUSCO LUISA

COPPETTA MARIO

D’ANGELO ELPIDIO

DE CURTIS CHIARA

DI GUIDA GIUSEPPINA detta PINA

ESPOSTO CARMELA detta MELINA

GARGIULO ROBERTA

GIORDANO ALFREDO

IFIGENIA GIUSEPPE

LATTE ANTONELLA

LIBERO VINCENZA

NAPOLITANO FRANCESCA

ROMANO ANNA detta GIOVANNA

PARLATO STEFANIA

PEZZANO ERSILIA

SANTANGELO FRANCA

SOLLA MARGHERITA

TRAMMACCO PASQUALE

VISONE MARIO

VORRANNO NICOLA

ZAMPELLA ALESSANDRO

 

ITALIA VIVA

 

FILIPPETTI DELLA ROCCA GIADA detta GIADA FILIPPETTI

ASCIONE MONICA

BOVE PASQUALE

CACCIAPUOTI ASSUNTA

CAPPELLO MAURIZIO

CERBONE ANDREANA

CHIACCHIO PASQUALE

DE CICCO MATTIA

DE LUCA PAOLO

FARRONI FERDINANDO

FELICITA’ FABIANA

GAUDINO GEREMIA detto GEREMIA

GUARINO FRANCESCO

GIUSTINIANI BARBARA

IADONISI TERESA

IOVINO FRANCESCO

LIBERTI MARIA LUCIA detta MARILU’

LIGURI SAVIANO GAETANA detta TANIA

MUNDO GABRIELE

PAGANO GIOVANNI

CALMIERO TERESA detta TINA

PALOMBO STEFANO

PESCE SABRINA

RICCARDI MARIANNA

RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO

SERPI MARIA

SPERA FELICE

 

NOI CAMPANI

 

 

SANTINI LUIGI

SMIMMERO GIOVANNI

BARRA GIUSEPPE

CARUSO GIUSEPPE

CHIERCHIA BARTOLOMEO

COLUCCI RAFFAELE

DEL PRETE GIOVANNA

DI PILATO LUCIA

ESPOSITO PATRIZIA

GARGANO NICOLA

IORIO VINCENZA

LOMBARDI PREZIOSA

MAURO GIOVANNI

MOSCA RAFFAELE

NIGRO NUNZIA

OTTAVINO ANTONIETTA

PALUMBO ANNALISA

RAZZANO LORENZA

SAGLIANO ANTONELLA

SCOTTO DI MINICO TOMMASO detto SCOTTO

STOMACATO GIULIO detto GIULIO

VALLEFUOCO FORTUNA

VESPA VALERIA

VORZILLO GIANLUCA

TROTTA MARIA ROSARIA

FERRANTE GENNARO

DE VITA ROBERTA

 

PIÙ CAMPANIA IN EUROPA

PERSICO CAROLINA

PICCIRILLI EDUARDO MARIA

ATTANASIO CIRO

AVOLIO FRANCESCO

BALDI CHIARA

BARTALINI LUIGI

BATTAGLIA ANNA

CASTIELLO VALERIA

COPPIN MASSIMO

FREZZA FULVIO

FRULLIO GIOVANNI

GIUGLIANO ANGELA ROSARIA

LANGELLA MICHELE

LEONE ELISA

MEO ANNA

MIGLIACCIO GIOVANNI

NOCERINO ROSA

ORSI CESARE

PECORARO ROSARIA

PELUSO VINCENZO

PENNA CARLO

PERNA NICOLA

PUGLIESE ANTONIO

RAIOLA VIRGINIA

SACCO BERNARDO

SOMMA FRANCESCO

SPENA OLGA

 

PSI

TARANTINO MICHELE

SCARANO ALESSIA

ABBATE ANNUNZIATA

ALBORETO MARTINA

ALFANO LAZZARO

ARMANI CHIARA

AURIEMMA ANNA LISA

BIANCO TERESA

BUONOCORE GAETANO

CERCIELLO VINCENZO

CIRILLO ANNA

COSENZA CARMEN

COZZOLINO ROSA

DE MATTEO CHIARA

DI DATO LUIGI

DIPINETO EVELINA

FORLEO MARIA

GRIMALDI IMMA

HAUBER SIMONA

IACONO VITO

MAGALDI VINCENZO

MAIONE ANTONIO

PESCE SIMONA

ROMANO GIUSEPPE

ROMANO SALVATORE  (DETTO) TORE

SPINA ALESSIA

TARALLO ANNA

 

PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ

 

GUIDA GIANLUCA

IRACE GIUSEPPE detto PEPPE

NOCCHETTI ANTONIO detto TONI

ACCARINO CARMELA detta CARMEN

ALESSANDRELLA FRANCESCO

ALFANO ROSARIO

AMBROSANIO ANTONIO

BELARDO ANTONIO

BOCCHETTI VITTORIA

CAMPANILE NICOLA

CARMELO GENNARO detto RINO

CERASE GERARDO

CIMMINO MELANIA

DI DONNA GIUSEPPINA detta PINA

DI GENNARO MARIA GRAZIA detta GRAZIA

ESPOSITO GABRIELLA

FOGLIA CARLO ANDREA detto ANDREA

GAETA GIOVANNA

IASEVOLI TOMMASINO detto TOMMASO

LA PALOMBARA FRANCESCO

MAGGIORE GIULIO

ROMANO ADRIANA

ROSUCCI MARCELLA

SANNINO LUISA

SEPE GIULIANA

VESCE ENRICO

ZAVARONE LUIGI

 

CENTRO DEMOCRATICO

 

 

ASCIONE GIUSEPPE

BORRELLI FRANCESCO detto FRANCO

CAPASSO IMMACOLATA detta TINA

CARBONARA ROSARIO MICHELE

CHIANESE GAETANA

COPPOLA MICHELE

CRISCUOLO NACARLO STEFANIA

DEL MONACO LUISA

D’ERRICO DAVIDE detto ENRICO

DI BELLO CIRO

DISTINTO ANNA

D’ORO LAURETTA

ESPOSITO MARCO detto MARCO

GRECO DANIELE

IEMMA GIUDITTA

LANDOLFO MARIA TERESA

MENNELLA CANDIDA

LASALA LEONARDO

LOMBARDI ANGELO

MENSORIO GIOVANNI

PISACANE RAFFAELE MARIA

RAIOLA CIRO

ROCCO STEFANO

SERAFICA VITTORIO

TROVATO ROBERTA

VITALE GALLOTTO LILIANA BIANCA

BORRELLI PASQUALE

 

CAMPANIA LIBERA

MAZZONI ERMINIA

AMABILE ELISABETTA

BARTOLI DANIELA

BENEDUCE FLORA

BUONAFEDE VITTORIO

CAFARELLI MARIANGELA

CASILLO TOMMASO

CENERI SILVIO

CERCHIA RAFFAELA

CRISCUOLO FRANCESCA

DE MARTINO MARIA TERESA

DE MICHELE FAUSTO

DI NAPOLI LINDA

DI NATALE CARMINE

D’ORAZI BRUNO

GORGA CLELIA

LOMBARDI ANIELLO DETTO FIAT

MANZO MARIA

PORCELLI GIOVANNI

RICCIARDI VALERIA

ROTONDO ALFREDO

SACCO ROSARIO

SALZANO BARBARA

SEDU HILLARY

TOMMASIELLI GIUSEPPINA detta PINA

TROISE GIUSEPPE

VECCHIARINO FABIO

 

FARE DEMOCRATICO-POPOLARI

BIGLIARDO CATERINA

BORRELLI AGNESE detta ROSARIA

CANIGLIA MARIA detta CAF

CARILLO EMILIA

CASO VINCENZO

COPPOLA RAFFAELE

CRISPINO PASQUALE

COSENZA LUIGI

D’ANTONIO EDOARDO detto EDO

DI MAIOLO FELICE detto FELICE

FIGIANI ALESSANDRO detto SANDRO

GIANNALAVIGNA LORENZO detto LORENZO

IZZO ANNA

LEO LUIGI detto GINO

MARRONE NUNZIO detto PROF

NERONE MICHELE detto D’ANDREA

OSSAME ANGELA

PACIELLO DELIA detta DILETTA

PALUMBO ANIELLO detto NELLO

PEZZELLA CARMEN

REGA RAFFAELLA detta LELLA

SANNINO PASQUALE

SILVITELLI GIUSEPPE detto PEPPE

TOTARO ALESSANDRO

TUCCILLO VERONICA

BIFULCO ANTONIO

VASTOLA VINCENZO

 

EUROPA VERDE-CAMPANIA DEMOS

BORRELLI FRANCESCO EMILIO

GAETA ROBERTA

DI PALMA RICCARDO detto DINO

DI BERNARDO IMMACOLATA

ALIPERTI ABELE

ALLOCCA GAETANO

AMATO ANGELITA

CARROZZO LUIGI

CASCIOTTA ANGELA

CASIGLI ROSANNA

DE BLASI NICOLA

ESPOSITO ANTONIO detto TONINO

FERRAIOLO LUIGI

FUSCO STEFANIA

GATTO NICOLETTA

IAVARONE SALVATORE

LUNELLA MICHELE

MAIONE GIOVANNI

MARINI ELENA

MILANO NELIDE

MONTI TINA

PERSINO MAURIZIO

ROSSI ERNESTO

STORELLI ROSARIA

TEMPORE ROBERTA

VISONE ROSARIO

MICCIO EUGENIO

 

DAVVERO PARTITO ANIMALISTA

MONTORO ALBERTO

BUONO STEFANO

DI NOLA CARINA

CHIRICO FRANCESCO

AMODEO FRANCESCO MARIA

ANTINOLFI GIOVANNA detta VANESSA

BIVONE SARA

CALIDARI MARIA detta MARY

CARROZZA LUIGI

CASCONE ROSSELLA

CHIACCHIO IMMACOLATA

CIAMMINELLI ANGELA

COSTA MARIA ROSARIA

DEL GIUDICE CINZIA

DE MARTINO ROBERTA

DI NARDO ANTONIO

DI VAIO CATERINA

FARINA CARMINE

MARANIELLO NATASCIA

MARSIGLIA ALFREDO MARIO

MINUTO VINCENZO

NAPPI ILARIA

REGA BIAGIO

RUSSO GIUSEPPINA detta PINA

ROSSI COSIMO

RUTIGLIANO MICHELA ALESSIA

VALERIO LUCIA

 

PRI

PIRO SALVATORE

PERGAMO LUIGI

MANGANELLO DOMENICO

SALVATORE ERSILIO

ALFIERI ANNA

ARVONIO ANGELO

ATTANASIO GIULIO

RODELLI FRANCA

CAIANIELLO SALVATORE

ESPOSITO ANNA

PLAITANO FRANCESCO

GAROFALO MARIA

GORGHINI EMANUELA

LORENZI MARIA

LOMBARDO NUNZIA

LONGOBARDI MARIA

MEROLA MARIANGELA

MOLTELLO TERESA MARIA

MIELE ILARIA

MONACO DANIELA

PALMIERI ANTONELLA

ACERRA TERESA

PICCOLO SILVIA

CONTINO ASSUNTA

SROMBOLI BRIGIDA

DOLCIAME GIUSEPPINA

GUIDETTI ROBERTO

 

LIBERAL DEMOCRATICI

ADELFI GIOVANNI

AIELLO ANNA

ARIA TERESA

PROCOLO ARTIACO detto PROCOLO

BORRELLI RITA

CELARDO MARIA

CERVELLO PAOLO

DE FALCO ANNUNZIATA detta NUNZIA

DE ROSA MARIA ROSARIA

DE SIMONE ALESSANDRO

DEL PORTO IMMACOLATA

DE MATTHAEIS MARIO detto MALTESI

DI FENZA PASQUALE

FELICELLA MARIA

IOVINE AURELIANO

MACCARONE ANIELLO

MANFREDONIA MARIA

MORISIERI FRANCESCO MARIA detto FRANCESCO

RICCI BARBARA

ROSICANO ELIA detto ELIA

RUOCCO FRANCESCA

SABATINO CINZIA

SACCO IVANA

SANNIO GIUSEPPE

SOMMESE GIUSEPPE detto PEPPE

ZITO ROSANNA

FERRAIOLI SILVIA

 

 

LE 6 LISTE E I 153 CANDIDATI NELLA COALIZIONE DI STEFANO CALDORO

 

FORZA ITALIA

RUSSO ERMANNO

DI SCALA MARIA GRAZIA

ALFANO GIOVANNI

ALVITI GIUSEPPE

AMBROSIO ANGELA

BENIGNO ANNUNZIATA detta NUNZIA

BOTTA PAOLO

CAPODANNO GENNARO

CARDAMURO RAFFAELE

CASCONE FRANCESCO detto FRANCO

CASORIA PASQUALE

CORREALE PIERA

CUSATO LAURA

DE GREGORIO GIUSEPPE

DE SIMONE ANNARITA

FERRARI GIOVANNA detta REI

GIULIANO ANTONIO

LANZA ARMANDO

LETTIERI FRANCESCA detta CHICCA

MELE MARIO

MONTUORI GENNARO detto PALUMMELLA

PATRIARCA ANNARITA

PELUSO GIOVANNI

PERILLO SALVATORE

SANZULLO STEFANIA

SCIACCA ANGELO

SILVESTRO FRANCESCO

 

FRATELLI D’ITALIA

ALLOCCA FILOMENA DETTA FRANCESCA

AMENTE COSIMO

AURIEMMA PASQUALE

CELENTANO ANNUNZIATA DETTA TITTI

CUOCO GERARDA

DE MARTINO MARIA

DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA

DIODATO PIETRO

GRIPPO GERARDO GIOVANNI

GUARDASCIONE TERESA

IACONO RESTITUTA CIRA

INFUSO DAVIDE

IOZZINO ELENA

MARINO FRANCESCA

MAZZA ANTONELLO MARIA

NONNO MARCO

PALLADINO MICHELE

PELUSO GABRIELLA

RESCIGNO CARMELA

RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO

ROMA ELEONORA

ROMASTO LUCIA

SANTOMAURO MAURIZIO

SAVOIA ANIELLO DETTO NELLO

SCHIANO DI VISCONTI MICHELE DETTO SCHIANO

SCHIFONE MARTA

SPARICE STEFANIA

 

LEGA

SAPIGNOLI SIMONA detta SAPI

ACQUAVIVA FRANCESCO

BAIANO LUIGI

CAMPANA CIRO

CAPUOZZO ROSA

CARILLO SAVERIO

COPPOLA MARIA

CUTOLO MARIO MASSIMILIANO

DI MAIO GIANMARIA

DONNARUMMA MARIA CONCETTA detta TINA

ERRICO PASQUALE

ESPOSTO MAURIZIO

FOCONE GIUSEPPE

GALLO ANNA

IOVANE MAURO

MANZO GENNARO

NAPPI SEVERINO

PERER MARIA ROSARIA

PINTO FRANCESCO

PITONE MICHELE

RUGGIERO EMANUELA

RUSSO ANGELA

SCANDROGLIO MIRIAM

SEBASTIANO UGO

SEQUINO BIAGIO

SOMMELLA ITALIA

VASSALLO SAVERIO detta VERIA

 

IDENTITÀ MERIDIONALE-MACROREGIONE SUD

PARENTE ANTONIO

VITOLO CIRO

BALZANO MARIA

BARESE VINCENZO

BIANCO DOMENICO

BUONPANE ANGELICA

CAFASSO LUCIA

LAROCCA CONCETTA

MAIORANO FILIPPO

MARCHESE GIUSEPPE

MARINELLI SALVATORE

MIGAIORE PINA

NUZZO GIUSEPPE

PINELLI ANNA

PINTO DANIELA

POSTORINO ANTONIO

ROMANO MATTIA

RUSSO DOMENICO

CAIAZZO ANTONIO

GEIROLA SILVANA

 

UDC

 

CANTELMI EVA

CERRITO MASSIMILIANO

CAVOLINO VALERIO detto VALERIO

CINQUE GENNARO

D’ANTONIO GIUSEPPE

ESPOSITO TORQUATO

FEDELE ALBERTO

FRAGNA IMMACOLATA

FUNARO PIETRO

GIACOBBE PASQUALE

GIOCONDO MADDALENA detta ILENIA

GUARITO LUIGI

LOMBARDI MARIAFRANCESCA detta MAZZOCCA

MAIELLO ANTIMO

MARINO ANGELO

MOCCIA PELLEGRINO detto PIETRO

MONTE RAFFAELLA detta LELLA

PEPE GIULIO

PROCIDA ANGELA

RINALDINI DANIELA

RUGGIERO ANTONIA

SANTORO ROSA detta ROSSELLA

SPADONE VINCENZO

TARTAGLIONE ANNA

TESTA NUNZIO FRANCESCO

TUCCILLO DANIELA

VESPA PASQUALE

 

ALLEANZA DI CENTRO

MAZZACANE ANTONIO

ROMANO ALBA

MACINA VITTORIO

GALEOTTA RAFFAELE detto LELLO

CRISTIANO RENATO

CARUSO FELICE

CRESCENZO GIUSEPPINA

GAITO ANIELLO

PARISI GIOVANNA

NUNZIATA ANTONIO

BALSAMO CARLO

LA MARCA GIOVANNI

AZZARDO GIOVANNI

PRISCO FATIMA

ROMANELLI MARIO

IULIANO FRANCESCO

PELLEGRINO EMILIO FRANCESCO

VITALE PIERLUIGI

CANNELLA FERDINANDO

RUNGI ROSETTA

DI COSTANZO TERESA

BOSCO ANGELINA

ESPOSITO ANGELA PALMA

MANZO ROSA

MARTUSCELLI DONATELLA

 

LA LISTA DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE E I 27 CANDIDATI CON VALERIA CIARAMBINO

 

MOVIMENTO CINQUE STELLE

CIARAMBINO VALERIA

SAIELLO GENNARO

MASCARA’ MARIA

CIRILLO LUIGI

MALERBA TOMMASO

ZANFARDINO ANGELO

MAZZELLA ORFEO

FERRUZZI MARCO

CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO

FERRANTE EMANUELA

CAROTENUTO DARIO

DE GIULIO TERESA

IOLANDA MEGLIO

CAIAZZO LUCA

MANZO GIULIANO

STEFANELLI MARIO

TAMMARO ENRICO

MAZZARINO BIANCA

BIGLIETTO MARIA CARMINA

CRASTA ANTONIO

CAPRIOLO GENNARO LUCA

REA GIOVANNI

AMATO ANITA

TAGLIAFIERRO ANTONIO

LOTITO ROSARIO

PENNACCHIO ANTONIO YOSEPH

SODANO PAMELA IMMACOLATA

 

LA LISTA “TERRA” E I 18 CANDIDATI CON LUCA SALTALAMACCHIA

TERRA

FANELLI STEFANIA

D’ANIELLO CARMINE

CIOTOLA ELENA

PACE SALVATORE

DE SIMONE OLIMPIA detta LILLY

SCALA TONINO

CARUSO GIOVANNI

MALINCONICO ALESSIO

SCARFATO ARMANDO GUGLIELMO

ALTIERO SALVATORE

FRATTINI SERGIO

LUONGO ANTONIO

PASTORINO PAOLA

ADAMO RAIMONDO

MASIA MARGHERITA

D’AMBRA MICHELE

CONFORTO GAETANA detta TANIA

GUARIGLIA GIULIANO

 

LA LISTA “TERZO POLO” E I 25 CANDIDATI CON SERGIO ANGRISANO

 

TERZO POLO

ANGRISANO SERGIO

CESTARI SALVATORE

ALFANO CATERINA

AMATO LUIGI

ANDREOTTOLA IMMACOLATA

ARPAIA TERESA

BARONE SARA

BERNARDINO LUIGI

COLLARE LUIGI

CONTE PAOLO

D’ESPOSITO ALESSANDRO

ESPOSITO ERMINIO

FEDERICO CIRO

FORMOSA MARIA ROSARIA

GIORDANO EMILIA

GUARDIANO CLAUDIO

IANNACCONE EMANUELA

IULIANO LUCIO

KOMEIMA NAJIB

LANDOLFI TOMMASO

MINUTOLI GIUSEPPINA

PACIFICO STEFANIA

SANZIO GENNARO

VISCONTI ANGELICA

VITALE FRANCESCO

 

LA LISTA “POTERE AL POPOLO” E I 25 CANDIDATI CON GIULIANO GRANATO

 

POTERE AL POPOLO

GRANATO GIULIANO

AMURA NUNZIA

ATRIPALDI LUIGIA

CORDONE DOMENICO

DE FILIPPO ORNELLA

DE LUCA CHRISTIAN

DIASPRO ROSA

DI BERNARDINI MIRKO

DI MAURO FRANCO

FAYE MARIEMA

HILA ALBAN

LENZI ANDREA

LOMBARDI LAURA

LUISE GABRIELLA

MADDALUNO MICHELE

MANNA MARCO

MOCCIA RAFFAELE

MOLLO SALVATORE

PARRELLA MARIA PIA

PIRONE MARZIA

SALOMONE STEFANIA

SASSO CLEMENTINA

TESONE GENNARO

TESORIERO SARA

TINELLI FABIO

URCIUOLO SALVATORE

ZANNI MARIA PIA

 

LA LISTA “PARTITO DELLE BUONE MANIERE” E I 10 CANDIDATI CON GIUSEPPE CIRILLO DETTO “DOTTOR SEDUCTION”

 

PARTITO DELLE BUONE MANIERE

BARRA ROSANGELA

MAGGI GIOVANNI

RACIUOPPOLO MARTA

GALLONI GIUSEPPE

CIOMMENTO MARIA LUISA

PICOZZI SERGIO

FARINA MARIA

MORBILLO RICCARDO

CIMMINO MARIA ANTONIETTA

PICOZZI RAFFAELE

 

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