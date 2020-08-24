Regionali, l’esercito di candidati: i nomi in campo per tutte le liste

PD
MOBILIO GIORDANA
PIGNATA CLAUDIO
AMATO ENZA
AMITRANO PIETRO
CARRILLO AUTILIA
CASILLO MARIO
CASTIGLIONE CARMEN (LILLI O CARMELA)
CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA (ANTONELLA)
COCCIA RAFFAELE
CULTRERA SEBASTIANO
DANIELE GIANLUCA
FIOLA CARMELA (BRUNA)
GARGIULO MARIALAURA
GATTI LUIGI
LICCARDI PASQUALE
MANFREDI MASSIMILIANO
MARCIANO ANTONIO
MARRAZZO NICOLA
MARRONE LUIGI
MOSCA GIORGIO
PARADISO GENNY
PORCARO DOMENICO
RAIA LOREDANA
ROMITO FLAVIO
SCHIAVO ROSSELLA
SULIPANO GENNARO
TUCCILLO DOMENICO detto Mimmo
DE LUCA PRESIDENTE
ASCIERTO DELLA RATTA MARIO
CARBONE CIRO
CARRELLI LOREDANA
CASTALDI BENEDETTA
DE ANGELO TOMMASA (MAGGIO)
D’ALISE MARILU’
DE LAURENTIIS TONY
DE PASCALE CARMINE (GENERALE)
DONADIO DONATELLA
FERRIERO GIUSEPPINA
FORTINI LUCIA
FRANZESE ELVIRA
GARGIULO LEONE (LEONE)
GIUSTINO ANNA
LETTIERI VITTORIA
LONGOBARDI ALFONSO
MIRABELLA MARTINA
MOCERINO CARMINE
NAPPI CONCETTA IMMACOLATA (IMMA)
RAIA PAOLA
RENZI LUIGI
RUFFIANO VINCENZO
PERNA BARTOLOMEO
SIMEONE GAETANO (NINO)
TUFANO ANTONIO
VENANZONI DIEGO
VERDE LUCIANA
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
VIOLANTE PIERA RUGGI D’ARAGONA
QUINTAVALLE MASSIMILIANO
DI DATO FLORA
SPAVONE SALVATORE
ABBATE ANTONIO
AMODIO MARTINA
BRUSCO LUISA
COPPETTA MARIO
D’ANGELO ELPIDIO
DE CURTIS CHIARA
DI GUIDA GIUSEPPINA detta PINA
ESPOSTO CARMELA detta MELINA
GARGIULO ROBERTA
GIORDANO ALFREDO
IFIGENIA GIUSEPPE
LATTE ANTONELLA
LIBERO VINCENZA
NAPOLITANO FRANCESCA
ROMANO ANNA detta GIOVANNA
PARLATO STEFANIA
PEZZANO ERSILIA
SANTANGELO FRANCA
SOLLA MARGHERITA
TRAMMACCO PASQUALE
VISONE MARIO
VORRANNO NICOLA
ZAMPELLA ALESSANDRO
ITALIA VIVA
FILIPPETTI DELLA ROCCA GIADA detta GIADA FILIPPETTI
ASCIONE MONICA
BOVE PASQUALE
CACCIAPUOTI ASSUNTA
CAPPELLO MAURIZIO
CERBONE ANDREANA
CHIACCHIO PASQUALE
DE CICCO MATTIA
DE LUCA PAOLO
FARRONI FERDINANDO
FELICITA’ FABIANA
GAUDINO GEREMIA detto GEREMIA
GUARINO FRANCESCO
GIUSTINIANI BARBARA
IADONISI TERESA
IOVINO FRANCESCO
LIBERTI MARIA LUCIA detta MARILU’
LIGURI SAVIANO GAETANA detta TANIA
MUNDO GABRIELE
PAGANO GIOVANNI
CALMIERO TERESA detta TINA
PALOMBO STEFANO
PESCE SABRINA
RICCARDI MARIANNA
RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO
SERPI MARIA
SPERA FELICE
NOI CAMPANI
SANTINI LUIGI
SMIMMERO GIOVANNI
BARRA GIUSEPPE
CARUSO GIUSEPPE
CHIERCHIA BARTOLOMEO
COLUCCI RAFFAELE
DEL PRETE GIOVANNA
DI PILATO LUCIA
ESPOSITO PATRIZIA
GARGANO NICOLA
IORIO VINCENZA
LOMBARDI PREZIOSA
MAURO GIOVANNI
MOSCA RAFFAELE
NIGRO NUNZIA
OTTAVINO ANTONIETTA
PALUMBO ANNALISA
RAZZANO LORENZA
SAGLIANO ANTONELLA
SCOTTO DI MINICO TOMMASO detto SCOTTO
STOMACATO GIULIO detto GIULIO
VALLEFUOCO FORTUNA
VESPA VALERIA
VORZILLO GIANLUCA
TROTTA MARIA ROSARIA
FERRANTE GENNARO
DE VITA ROBERTA
PIÙ CAMPANIA IN EUROPA
PERSICO CAROLINA
PICCIRILLI EDUARDO MARIA
ATTANASIO CIRO
AVOLIO FRANCESCO
BALDI CHIARA
BARTALINI LUIGI
BATTAGLIA ANNA
CASTIELLO VALERIA
COPPIN MASSIMO
FREZZA FULVIO
FRULLIO GIOVANNI
GIUGLIANO ANGELA ROSARIA
LANGELLA MICHELE
LEONE ELISA
MEO ANNA
MIGLIACCIO GIOVANNI
NOCERINO ROSA
ORSI CESARE
PECORARO ROSARIA
PELUSO VINCENZO
PENNA CARLO
PERNA NICOLA
PUGLIESE ANTONIO
RAIOLA VIRGINIA
SACCO BERNARDO
SOMMA FRANCESCO
SPENA OLGA
PSI
TARANTINO MICHELE
SCARANO ALESSIA
ABBATE ANNUNZIATA
ALBORETO MARTINA
ALFANO LAZZARO
ARMANI CHIARA
AURIEMMA ANNA LISA
BIANCO TERESA
BUONOCORE GAETANO
CERCIELLO VINCENZO
CIRILLO ANNA
COSENZA CARMEN
COZZOLINO ROSA
DE MATTEO CHIARA
DI DATO LUIGI
DIPINETO EVELINA
FORLEO MARIA
GRIMALDI IMMA
HAUBER SIMONA
IACONO VITO
MAGALDI VINCENZO
MAIONE ANTONIO
PESCE SIMONA
ROMANO GIUSEPPE
ROMANO SALVATORE (DETTO) TORE
SPINA ALESSIA
TARALLO ANNA
PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ
GUIDA GIANLUCA
IRACE GIUSEPPE detto PEPPE
NOCCHETTI ANTONIO detto TONI
ACCARINO CARMELA detta CARMEN
ALESSANDRELLA FRANCESCO
ALFANO ROSARIO
AMBROSANIO ANTONIO
BELARDO ANTONIO
BOCCHETTI VITTORIA
CAMPANILE NICOLA
CARMELO GENNARO detto RINO
CERASE GERARDO
CIMMINO MELANIA
DI DONNA GIUSEPPINA detta PINA
DI GENNARO MARIA GRAZIA detta GRAZIA
ESPOSITO GABRIELLA
FOGLIA CARLO ANDREA detto ANDREA
GAETA GIOVANNA
IASEVOLI TOMMASINO detto TOMMASO
LA PALOMBARA FRANCESCO
MAGGIORE GIULIO
ROMANO ADRIANA
ROSUCCI MARCELLA
SANNINO LUISA
SEPE GIULIANA
VESCE ENRICO
ZAVARONE LUIGI
CENTRO DEMOCRATICO
ASCIONE GIUSEPPE
BORRELLI FRANCESCO detto FRANCO
CAPASSO IMMACOLATA detta TINA
CARBONARA ROSARIO MICHELE
CHIANESE GAETANA
COPPOLA MICHELE
CRISCUOLO NACARLO STEFANIA
DEL MONACO LUISA
D’ERRICO DAVIDE detto ENRICO
DI BELLO CIRO
DISTINTO ANNA
D’ORO LAURETTA
ESPOSITO MARCO detto MARCO
GRECO DANIELE
IEMMA GIUDITTA
LANDOLFO MARIA TERESA
MENNELLA CANDIDA
LASALA LEONARDO
LOMBARDI ANGELO
MENSORIO GIOVANNI
PISACANE RAFFAELE MARIA
RAIOLA CIRO
ROCCO STEFANO
SERAFICA VITTORIO
TROVATO ROBERTA
VITALE GALLOTTO LILIANA BIANCA
BORRELLI PASQUALE
CAMPANIA LIBERA
MAZZONI ERMINIA
AMABILE ELISABETTA
BARTOLI DANIELA
BENEDUCE FLORA
BUONAFEDE VITTORIO
CAFARELLI MARIANGELA
CASILLO TOMMASO
CENERI SILVIO
CERCHIA RAFFAELA
CRISCUOLO FRANCESCA
DE MARTINO MARIA TERESA
DE MICHELE FAUSTO
DI NAPOLI LINDA
DI NATALE CARMINE
D’ORAZI BRUNO
GORGA CLELIA
LOMBARDI ANIELLO DETTO FIAT
MANZO MARIA
PORCELLI GIOVANNI
RICCIARDI VALERIA
ROTONDO ALFREDO
SACCO ROSARIO
SALZANO BARBARA
SEDU HILLARY
TOMMASIELLI GIUSEPPINA detta PINA
TROISE GIUSEPPE
VECCHIARINO FABIO
FARE DEMOCRATICO-POPOLARI
BIGLIARDO CATERINA
BORRELLI AGNESE detta ROSARIA
CANIGLIA MARIA detta CAF
CARILLO EMILIA
CASO VINCENZO
COPPOLA RAFFAELE
CRISPINO PASQUALE
COSENZA LUIGI
D’ANTONIO EDOARDO detto EDO
DI MAIOLO FELICE detto FELICE
FIGIANI ALESSANDRO detto SANDRO
GIANNALAVIGNA LORENZO detto LORENZO
IZZO ANNA
LEO LUIGI detto GINO
MARRONE NUNZIO detto PROF
NERONE MICHELE detto D’ANDREA
OSSAME ANGELA
PACIELLO DELIA detta DILETTA
PALUMBO ANIELLO detto NELLO
PEZZELLA CARMEN
REGA RAFFAELLA detta LELLA
SANNINO PASQUALE
SILVITELLI GIUSEPPE detto PEPPE
TOTARO ALESSANDRO
TUCCILLO VERONICA
BIFULCO ANTONIO
VASTOLA VINCENZO
EUROPA VERDE-CAMPANIA DEMOS
BORRELLI FRANCESCO EMILIO
GAETA ROBERTA
DI PALMA RICCARDO detto DINO
DI BERNARDO IMMACOLATA
ALIPERTI ABELE
ALLOCCA GAETANO
AMATO ANGELITA
CARROZZO LUIGI
CASCIOTTA ANGELA
CASIGLI ROSANNA
DE BLASI NICOLA
ESPOSITO ANTONIO detto TONINO
FERRAIOLO LUIGI
FUSCO STEFANIA
GATTO NICOLETTA
IAVARONE SALVATORE
LUNELLA MICHELE
MAIONE GIOVANNI
MARINI ELENA
MILANO NELIDE
MONTI TINA
PERSINO MAURIZIO
ROSSI ERNESTO
STORELLI ROSARIA
TEMPORE ROBERTA
VISONE ROSARIO
MICCIO EUGENIO
DAVVERO PARTITO ANIMALISTA
MONTORO ALBERTO
BUONO STEFANO
DI NOLA CARINA
CHIRICO FRANCESCO
AMODEO FRANCESCO MARIA
ANTINOLFI GIOVANNA detta VANESSA
BIVONE SARA
CALIDARI MARIA detta MARY
CARROZZA LUIGI
CASCONE ROSSELLA
CHIACCHIO IMMACOLATA
CIAMMINELLI ANGELA
COSTA MARIA ROSARIA
DEL GIUDICE CINZIA
DE MARTINO ROBERTA
DI NARDO ANTONIO
DI VAIO CATERINA
FARINA CARMINE
MARANIELLO NATASCIA
MARSIGLIA ALFREDO MARIO
MINUTO VINCENZO
NAPPI ILARIA
REGA BIAGIO
RUSSO GIUSEPPINA detta PINA
ROSSI COSIMO
RUTIGLIANO MICHELA ALESSIA
VALERIO LUCIA
PRI
PIRO SALVATORE
PERGAMO LUIGI
MANGANELLO DOMENICO
SALVATORE ERSILIO
ALFIERI ANNA
ARVONIO ANGELO
ATTANASIO GIULIO
RODELLI FRANCA
CAIANIELLO SALVATORE
ESPOSITO ANNA
PLAITANO FRANCESCO
GAROFALO MARIA
GORGHINI EMANUELA
LORENZI MARIA
LOMBARDO NUNZIA
LONGOBARDI MARIA
MEROLA MARIANGELA
MOLTELLO TERESA MARIA
MIELE ILARIA
MONACO DANIELA
PALMIERI ANTONELLA
ACERRA TERESA
PICCOLO SILVIA
CONTINO ASSUNTA
SROMBOLI BRIGIDA
DOLCIAME GIUSEPPINA
GUIDETTI ROBERTO
LIBERAL DEMOCRATICI
ADELFI GIOVANNI
AIELLO ANNA
ARIA TERESA
PROCOLO ARTIACO detto PROCOLO
BORRELLI RITA
CELARDO MARIA
CERVELLO PAOLO
DE FALCO ANNUNZIATA detta NUNZIA
DE ROSA MARIA ROSARIA
DE SIMONE ALESSANDRO
DEL PORTO IMMACOLATA
DE MATTHAEIS MARIO detto MALTESI
DI FENZA PASQUALE
FELICELLA MARIA
IOVINE AURELIANO
MACCARONE ANIELLO
MANFREDONIA MARIA
MORISIERI FRANCESCO MARIA detto FRANCESCO
RICCI BARBARA
ROSICANO ELIA detto ELIA
RUOCCO FRANCESCA
SABATINO CINZIA
SACCO IVANA
SANNIO GIUSEPPE
SOMMESE GIUSEPPE detto PEPPE
ZITO ROSANNA
FERRAIOLI SILVIA
LE 6 LISTE E I 153 CANDIDATI NELLA COALIZIONE DI STEFANO CALDORO
FORZA ITALIA
RUSSO ERMANNO
DI SCALA MARIA GRAZIA
ALFANO GIOVANNI
ALVITI GIUSEPPE
AMBROSIO ANGELA
BENIGNO ANNUNZIATA detta NUNZIA
BOTTA PAOLO
CAPODANNO GENNARO
CARDAMURO RAFFAELE
CASCONE FRANCESCO detto FRANCO
CASORIA PASQUALE
CORREALE PIERA
CUSATO LAURA
DE GREGORIO GIUSEPPE
DE SIMONE ANNARITA
FERRARI GIOVANNA detta REI
GIULIANO ANTONIO
LANZA ARMANDO
LETTIERI FRANCESCA detta CHICCA
MELE MARIO
MONTUORI GENNARO detto PALUMMELLA
PATRIARCA ANNARITA
PELUSO GIOVANNI
PERILLO SALVATORE
SANZULLO STEFANIA
SCIACCA ANGELO
SILVESTRO FRANCESCO
FRATELLI D’ITALIA
ALLOCCA FILOMENA DETTA FRANCESCA
AMENTE COSIMO
AURIEMMA PASQUALE
CELENTANO ANNUNZIATA DETTA TITTI
CUOCO GERARDA
DE MARTINO MARIA
DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA
DIODATO PIETRO
GRIPPO GERARDO GIOVANNI
GUARDASCIONE TERESA
IACONO RESTITUTA CIRA
INFUSO DAVIDE
IOZZINO ELENA
MARINO FRANCESCA
MAZZA ANTONELLO MARIA
NONNO MARCO
PALLADINO MICHELE
PELUSO GABRIELLA
RESCIGNO CARMELA
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO
ROMA ELEONORA
ROMASTO LUCIA
SANTOMAURO MAURIZIO
SAVOIA ANIELLO DETTO NELLO
SCHIANO DI VISCONTI MICHELE DETTO SCHIANO
SCHIFONE MARTA
SPARICE STEFANIA
LEGA
SAPIGNOLI SIMONA detta SAPI
ACQUAVIVA FRANCESCO
BAIANO LUIGI
CAMPANA CIRO
CAPUOZZO ROSA
CARILLO SAVERIO
COPPOLA MARIA
CUTOLO MARIO MASSIMILIANO
DI MAIO GIANMARIA
DONNARUMMA MARIA CONCETTA detta TINA
ERRICO PASQUALE
ESPOSTO MAURIZIO
FOCONE GIUSEPPE
GALLO ANNA
IOVANE MAURO
MANZO GENNARO
NAPPI SEVERINO
PERER MARIA ROSARIA
PINTO FRANCESCO
PITONE MICHELE
RUGGIERO EMANUELA
RUSSO ANGELA
SCANDROGLIO MIRIAM
SEBASTIANO UGO
SEQUINO BIAGIO
SOMMELLA ITALIA
VASSALLO SAVERIO detta VERIA
IDENTITÀ MERIDIONALE-MACROREGIONE SUD
PARENTE ANTONIO
VITOLO CIRO
BALZANO MARIA
BARESE VINCENZO
BIANCO DOMENICO
BUONPANE ANGELICA
CAFASSO LUCIA
LAROCCA CONCETTA
MAIORANO FILIPPO
MARCHESE GIUSEPPE
MARINELLI SALVATORE
MIGAIORE PINA
NUZZO GIUSEPPE
PINELLI ANNA
PINTO DANIELA
POSTORINO ANTONIO
ROMANO MATTIA
RUSSO DOMENICO
CAIAZZO ANTONIO
GEIROLA SILVANA
UDC
CANTELMI EVA
CERRITO MASSIMILIANO
CAVOLINO VALERIO detto VALERIO
CINQUE GENNARO
D’ANTONIO GIUSEPPE
ESPOSITO TORQUATO
FEDELE ALBERTO
FRAGNA IMMACOLATA
FUNARO PIETRO
GIACOBBE PASQUALE
GIOCONDO MADDALENA detta ILENIA
GUARITO LUIGI
LOMBARDI MARIAFRANCESCA detta MAZZOCCA
MAIELLO ANTIMO
MARINO ANGELO
MOCCIA PELLEGRINO detto PIETRO
MONTE RAFFAELLA detta LELLA
PEPE GIULIO
PROCIDA ANGELA
RINALDINI DANIELA
RUGGIERO ANTONIA
SANTORO ROSA detta ROSSELLA
SPADONE VINCENZO
TARTAGLIONE ANNA
TESTA NUNZIO FRANCESCO
TUCCILLO DANIELA
VESPA PASQUALE
ALLEANZA DI CENTRO
MAZZACANE ANTONIO
ROMANO ALBA
MACINA VITTORIO
GALEOTTA RAFFAELE detto LELLO
CRISTIANO RENATO
CARUSO FELICE
CRESCENZO GIUSEPPINA
GAITO ANIELLO
PARISI GIOVANNA
NUNZIATA ANTONIO
BALSAMO CARLO
LA MARCA GIOVANNI
AZZARDO GIOVANNI
PRISCO FATIMA
ROMANELLI MARIO
IULIANO FRANCESCO
PELLEGRINO EMILIO FRANCESCO
VITALE PIERLUIGI
CANNELLA FERDINANDO
RUNGI ROSETTA
DI COSTANZO TERESA
BOSCO ANGELINA
ESPOSITO ANGELA PALMA
MANZO ROSA
MARTUSCELLI DONATELLA
LA LISTA DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE E I 27 CANDIDATI CON VALERIA CIARAMBINO
MOVIMENTO CINQUE STELLE
CIARAMBINO VALERIA
SAIELLO GENNARO
MASCARA’ MARIA
CIRILLO LUIGI
MALERBA TOMMASO
ZANFARDINO ANGELO
MAZZELLA ORFEO
FERRUZZI MARCO
CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO
FERRANTE EMANUELA
CAROTENUTO DARIO
DE GIULIO TERESA
IOLANDA MEGLIO
CAIAZZO LUCA
MANZO GIULIANO
STEFANELLI MARIO
TAMMARO ENRICO
MAZZARINO BIANCA
BIGLIETTO MARIA CARMINA
CRASTA ANTONIO
CAPRIOLO GENNARO LUCA
REA GIOVANNI
AMATO ANITA
TAGLIAFIERRO ANTONIO
LOTITO ROSARIO
PENNACCHIO ANTONIO YOSEPH
SODANO PAMELA IMMACOLATA
LA LISTA “TERRA” E I 18 CANDIDATI CON LUCA SALTALAMACCHIA
TERRA
FANELLI STEFANIA
D’ANIELLO CARMINE
CIOTOLA ELENA
PACE SALVATORE
DE SIMONE OLIMPIA detta LILLY
SCALA TONINO
CARUSO GIOVANNI
MALINCONICO ALESSIO
SCARFATO ARMANDO GUGLIELMO
ALTIERO SALVATORE
FRATTINI SERGIO
LUONGO ANTONIO
PASTORINO PAOLA
ADAMO RAIMONDO
MASIA MARGHERITA
D’AMBRA MICHELE
CONFORTO GAETANA detta TANIA
GUARIGLIA GIULIANO
LA LISTA “TERZO POLO” E I 25 CANDIDATI CON SERGIO ANGRISANO
TERZO POLO
ANGRISANO SERGIO
CESTARI SALVATORE
ALFANO CATERINA
AMATO LUIGI
ANDREOTTOLA IMMACOLATA
ARPAIA TERESA
BARONE SARA
BERNARDINO LUIGI
COLLARE LUIGI
CONTE PAOLO
D’ESPOSITO ALESSANDRO
ESPOSITO ERMINIO
FEDERICO CIRO
FORMOSA MARIA ROSARIA
GIORDANO EMILIA
GUARDIANO CLAUDIO
IANNACCONE EMANUELA
IULIANO LUCIO
KOMEIMA NAJIB
LANDOLFI TOMMASO
MINUTOLI GIUSEPPINA
PACIFICO STEFANIA
SANZIO GENNARO
VISCONTI ANGELICA
VITALE FRANCESCO
LA LISTA “POTERE AL POPOLO” E I 25 CANDIDATI CON GIULIANO GRANATO
POTERE AL POPOLO
GRANATO GIULIANO
AMURA NUNZIA
ATRIPALDI LUIGIA
CORDONE DOMENICO
DE FILIPPO ORNELLA
DE LUCA CHRISTIAN
DIASPRO ROSA
DI BERNARDINI MIRKO
DI MAURO FRANCO
FAYE MARIEMA
HILA ALBAN
LENZI ANDREA
LOMBARDI LAURA
LUISE GABRIELLA
MADDALUNO MICHELE
MANNA MARCO
MOCCIA RAFFAELE
MOLLO SALVATORE
PARRELLA MARIA PIA
PIRONE MARZIA
SALOMONE STEFANIA
SASSO CLEMENTINA
TESONE GENNARO
TESORIERO SARA
TINELLI FABIO
URCIUOLO SALVATORE
ZANNI MARIA PIA
LA LISTA “PARTITO DELLE BUONE MANIERE” E I 10 CANDIDATI CON GIUSEPPE CIRILLO DETTO “DOTTOR SEDUCTION”
PARTITO DELLE BUONE MANIERE
BARRA ROSANGELA
MAGGI GIOVANNI
RACIUOPPOLO MARTA
GALLONI GIUSEPPE
CIOMMENTO MARIA LUISA
PICOZZI SERGIO
FARINA MARIA
MORBILLO RICCARDO
CIMMINO MARIA ANTONIETTA
PICOZZI RAFFAELE
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