Elezioni Giugliano, Caso(M5S) scrive al Prefetto: “Anomalie nella presentazione di una lista di Poziello”

Amministrative Giugliano, scoppia la prima polemica dopo la presentazione delle liste. Il deputato pentastellato Andrea Caso ha inoltrato una richiesta al Prefetto di Napoli allo scopo di verificare la validità di una delle liste a sostegno del candidato sindaco Antonio Poziello.

“Ho fatto presente al Prefetto – spiega Caso – che la lista di Italia Viva presentata per le elezioni comunali 2020 al comune di Giugliano in Campania, nella coalizione del sindaco uscente Antonio Poziello, ha copiato ed incollato le firme già adoperate dalla lista “Giugliano libera”, concorrente per le elezioni comunali nella medesima coalizione.

Faccio formale richiesta che si effettuino tutte le verifiche inerenti al caso affinché il diritto di voto dei cittadini venga esercitato nel pieno rispetto della legalità. E di conseguenza di valutare la possibilità di annullare la lista di Italia Viva”.













