Amministrative Mugnano, Agnano (5 Stelle): “Difenderemo i diritti dei cittadini”

Sono Fausto Agnano, il candidato sindaco della lista del MoVimento 5 stelle alle prossime elezioni comunali. Abbiamo presentato la nostra lista formata da una squadra di persone fortemente motivate, lavoratori e professionisti specializzati in diversi settori, che vogliono impegnarsi e dare il proprio contributo per il bene comune. Il nostro obiettivo è difendere i diritti di tutti i cittadini per riportare la buona politica a Mugnano, affrontare i problemi e trovare insieme soluzioni che ridiano dignità al territorio mugnanese.

