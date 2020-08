Covid-19 Campania: distribuzione straordinaria mascherine nelle località balneari nei giorni di Ferragosto

227 Visite

È stata disposta dall’Unità di crisi regionale, su indicazione del Presidente della Regione, una consegna straordinaria di circa 550mila mascherine per i residenti e per i turisti in comuni della costa campana particolarmente affollati.

I Comuni costieri riceveranno le mascherine che verranno distribuite sia attraverso i gazebo della Protezione civile nei giorni 14/15 agosto e 21/22 agosto sia tramite gli operatori commerciali all’ingresso di stabilimenti e locali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS