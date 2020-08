CASAVATORE. CASO (M5S): “CHIEDO INTERVENTO PREFETTO E INCONTRO SU ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA”

91 Visite

Qualche giorno fa a Casavatore sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in direzione di auto e negozi allarmando commercianti e residenti. Sul fatto è intervenuto oggi Andrea Caso, deputato del MoVimento 5 Stelle, facente parte della commissione parlamentare antimafia. “Potrebbe sembrare un fatto isolato, marginale, magari ad opera di due alcolizzati, invece no. La successione di colpi è avvenuta nell’area nota per il dominio del clan dei Ferone. La gente del posto ha due volte paura, che ai colpi potrebbero seguire anche sparatorie o vendette e che il periodo di quiete è finito. Ogni ipotesi è plausibile quando parliamo di una città che andrà al voto a settembre, la seconda volta in un anno e mezzo. Ed a sciogliere il comune le note infiltrazioni camorristiche. Insomma, bisogna muoversi per capire che succede”.

Il parlamentare anticipa che chiamerà il Prefetto di Napoli per organizzare la convocazione di un eventuale tavolo tecnico sull’ordine pubblico e la sicurezza. “La mia vicinanza ai cittadini, non li lasceremo soli”, fa sapere il parlamentare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS