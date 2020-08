Marano, torna in città per le ferie. La sorpresa poche ore dopo l’arrivo

Vive a Modena da qualche anno ed era appena rientrata a Marano, dove vive la famiglia, per trascorrere qualche giorno di ferie. Stanotte la donna che ha scritto in redazione è rientrata alle 4, alle sei del mattino era già in strada, in via Adda, zona 48, ed ecco cosa ha trovato. Quattro ruote rubate, ruota di scorta, crick, cavi della batteria. “Voglio che tutti sappiano – dice – in modo che altre persone possano prendere le dovute precauzioni. Anno 2020, ma a Marano è sempre la stessa musica”.