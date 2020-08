545 Visite

Covid-19, un nuovo caso a Marano. Il Comune ha comunicato poco fa l’accertata positività di una donna di 39 enne, residente nella zona a ridosso tra via Marano-Pianura e Torre Caracciolo. La donna sarebbe monitorata dai medici ed è a casa. L’Asl cittadina, tuttavia, non ha ancora confermato la notizia. Sono più di 90 i casi accertati in città. Quasi tutti ormai non sono più positivi.













