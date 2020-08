Inchiesta ospedali Covid, per De Luca è sempre tutto “strumentale”. Però attaccava altre regioni

142 Visite

«C’è stato un tentativo di aggressione mediatica e speculazione politica – ha spiegato ieri il governatore uscente-. Il fatto che la Campania abbia dato prova di coraggio amministrativo non è stato digerito da tutti, in Italia. Qualcuno si aspetta che la Campania sia o la camorra o il caos; se invece se escono elementi di efficienza e regole sembra che diano fastidio…». «C’è – ha aggiunto De Luca – il tentativo di equiparare politicamente alcune gravi questioni che hanno riguardato regioni del Nord e la Campania. Lo ha fatto qualche settore settore dell’informazione. È un tentativo scopertamente strumentale per cercare di controbilanciare quelle situazioni del Nord con la Campania. Mi dispiace, il tentativo è fallito.. tranne qualche testata giornalistica del Nord il tentativo ha fatto la fine che deve fare».

Il discorso è poi finito sugli Ospedali Covid: sono sotto indagine fra gli altri consigliere regionale Luca Cascone, la società Soresa, il capo dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva e la dirigente regionale di area Pd Roberta Santaniello: «Avremmo potuto utilizzare anche procedure eccezionali e non l’abbiamo fatto nemmeno quando abbiamo realizzato un ospedale modulare in tempi rapidissimi.Non abbiamo chiamato cinque imprese senza bando, ma abbiamo fatto un bando pubblico… ovviamente con mezzi accelerati ma con procedura ordinaria. Dunque – conclude – tranquilli tutti. Si facciano tutti i controlli di legalità ma noi siamo stati modello di trasparenza ed efficienza. Esprimiamo rispetto per il controllo di legittimità degli atti e anzi li sollecitiamo”.













