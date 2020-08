Amministrative Mugnano, il Pd sceglie Sarnataro e Chianese non la prende bene. “Non in nome mio”

«La frase che tanto la volete io la concedo, con il patto che di questo punto in poi diventa sola parola di Dio per tutti quanti uomini, e per sempre. Soffio di brezza, soffio di brezza. Questa è la frase di Dio, sola frase mai veramente detta da Dio certificata per sempre, scolpite su roccia, stampate su libro, ficcate bene in zucca: NOT IN MY NAME. Non in nome mio».