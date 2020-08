Mugnano elezioni: il Pd ufficializza la candidatura di Luigi Sarnataro

65 Visite

Il Pd provinciale rompe il silenzio e ufficializza la candidatura a sindaco di Luigi Sarnataro, a lungo insidiato dai suoi compagni di partito Schiattarella (prima) e Chianese (poi).

“Il Pd sosterrà la candidatura di Luigi Sarnataro alla carica di sindaco di Mugnano – recita la nota del provinciale – Vogliamo continuare il percorso molto positivi di questi ultimi 5 anni messo in campo dall’amministrazione comunale, rafforzando e valorizzando il lavoro del nostro circolo locale e dei suoi dirigenti, in particolare del presidente del Consiglio Pier Luigi Schiattarella, che apprezziamo per il senso di responsabilità e spirito di appartenenza dimostrato in questa fase complessa”.













