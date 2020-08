Regionali, i “Fratacchioni per De Luca” candidano Nicola Campanile. L’ex sindaco di Villaricca ha sciolto la riserva

173 Visite

Lo avevamo prefigurato e anticipato qualche giorno fa: Nicola Campanile, ex sindaco di Villaricca e con un recentissimo passato da sovraordinato prefettizio nel comune di Marano, si candiderà in una lista a supporto di Vincenzo De Luca. Il 60 enne funzionario dell’Inps, una vita trascorsa nell’associazionismo cattolico, sarà in campo con la lista Per-Persone e comunità. Un movimento che raccoglie il meglio del mondo del cattolicesimo progressista regionale, trainata da personalità del calibro di Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, e Toni Nocchetti e Giuseppe Irace. Campanile sarà della partita, per spirito di servizio come ama ribadire da qualche settimana, anche se l’annuncio ufficiale avverrà, verosimilmente, nella giornata di domani. L’ex sindaco di Villaricca, archiviata con “soddisfazione” e zero rimpianti l’esperienza amministrativa in quel di Marano, sarà in lista dunque con quella che è stata ribattezzata come lista dei Fratacchioni per De Luca.













