A Marano arriva un nuovo componente dell’Osl: sostituisce Chiauzzi, indagato dalla Procura

Si è insediato al Comune di Marano il nuovo componente dell’Organo straordinario di liquidazione (Osl). Maria Del Rosario Visconti (un passato da segretaria generale in alcuni comuni) ha sostituito Marco Chiauzzi, dirigente nel comune di Afragola. Chiauzzi, in carica a Marano dai primi mesi del 2019, era uno di quelli che doveva contribuire al risanamento dell’ente attraverso la liquidazione dei vecchi creditori. Chiauzzi, destinatario di recente di una misura cautelare, risulta essere indagato dalla Procura di Napoli Nord per turbativa d’asta su una gara riguardante le politiche sociali nel comune afragolese.













