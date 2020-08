Marano, i tre positivi contagiati da una persona del nord

427 Visite

Contagiati da una persona residente al nord con cui erano venuti in contatto. Affiora qualche ulteriore particolare sui tre nuovi positivi di Marano, una mamma e i suoi due figli, tutti in quarantena precauzionale. Il nucleo familiare avrebbe avuto contatti con persone non locali che sarebbero poi risultate positive al test sul Covid. I tre contagiati sono in buone condizioni, come chiarito dai medici dall’Asl.













