POZZUOLI, LA REGIONE DA’ IL VIA LIBERA AL PROGRAMMA “PICS”. MARANO INVECE IN ALTO MARE DE LUCA

E’ stato completato oggi l’iter per la definizione dei Programmi Integrati Città Sostenibile (PICS) per il Comune di Pozzuoli.

ìIl Programma di interventi prevede, complessivamente un importo di circa 34 milioni di euro euro, di cui euro 11 a valere su risorse FESR Regione Campania e 22 milioni a valere su cofinanziamento comunale.

Il PICS di Pozzuoli è articolato in due obiettivi. Da un lato la strategia punta all’efficientamento energetico, da realizzarsi attraverso interventi di illuminazione pubblica e il miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici pubblici. Dall’altro alla realizzazione di ottimizzazione dei processi amministrativi e semplificazione degli accessi dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione, con specifico riferimento alla gestione del patrimonio storico-culturale di Pozzuoli.

Elemento centrale del Programma è inoltre l’intervento di riqualificazione urbana ed edilizia dell’insediamento di Monteruscello. Un progetto strategico che si avvia con la riqualificazione di 19 edifici. Altri interventi riguardano la realizzazione di un asilo nido e centro ludico per l’infanzia nel Rione Toiano.

“Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – di un altro importante intervento per il litorale flegreo. Un programma di grandissimo rilievo, che contribuisce in maniera determinante allo straordinario lavoro di trasformazione urbana della città di Pozzuoli. Solo qualche settimana fa abbiamo aperto il cantiere Eav che con le opere previste darà respiro al centro cittadino. Il via libera di oggi agli interventi dei Pics è un altro importante tassello per le grandi prospettive di sviluppo dell’intero territorio flegreo-domitio”.

Fonti regionali riferiscono, invece, che per Marano la situazione non è ancora definita.