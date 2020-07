Scostamento di bilancio, 5Stelle ‘fregati’ dalla clausola: “Così ci fanno ingoiare Mes”

156 Visite

“Sono riusciti a fregarci al Senato con questa risoluzione, infilando il Mes senza mai citarlo. Conte e Pd hanno portato a casa la loro operazione e in questo modo il Mes non dovrà essere più votato in Parlamento” , ha postato nel panico un parlamentare in una chat, parlando di “grande debacle del Movimento” . “Abbiamo perso sulle presidenze di Commissione e adesso stiamo ingoiando anche il Mes. Una gestione dei vertici totalmente fallimentare“ , ha lamentato il grillino.

“ Per quanto mi riguarda non c’è alcuna apertura preventiva al Mes” , ha invece voluto subito chiarire il senatore Mattia Crucioli, contrario anche alla proroga dello stato di emergenza. “Occorrerà verificare, caso per caso, ciascuno degli strumenti che l’Italia ha la facoltà di utilizzare. Qualora ci siano condizioni non cristalline o non convenienti, non approverò tali strumenti, comunque essi verranno chiamati”.

Se da parte dei 5Stelle continua ad esserci confusione, la posizione del Pd resta chiara, come ribadito dal capo politico Nicola Zingaretti: “Io rispetto chi ha ancora dubbi, ma non è il Mes di una volta e da presidente di Regione dico che c’è bisogno di investire sulla sanità. Mi auguro che la discussione esca da un confronto ideologico e si concentri sulle cose da fare in fretta. Questa è la discussione sul Mes, la battaglia politica non dovrebbe entrarci” , ha dichiarato ai microfoni di Sky Tg24.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS