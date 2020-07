Smartworking, mancanza di personale, mancanza d’acqua: a Marano gli uffici comunali sono sempre chiusi

576 Visite

Cronica carenza di personale, ufficio anagrafe allo sbando da mesi, smartworking dall’inizio dell’emergenza Covid in altri uffici e ora anche uffici chiusi per mancanza di acqua. Benvenuti nel Comune dove la voglia di lavorare salta agli occhi. Visconti ha firmato una doppia ordinanza consentendo al personale dell’ente di stare a casa per altri due giorni, ieri e l’altro ieri. L’acqua manca e gli uffici, per motivi sanitari, vengono chiusi. Il cimitero, però, era aperto ieri. Strabismi e solite stranezze. La verità è un’altra e bisogna scomodare un vecchio adagio napoletano: na vota è prena, n’ata vota allatta e nun ‘a pozzo mai….













