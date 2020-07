Marano, Visconti sempre più solo: se ne va anche Nicola Campanile, dimessosi stamani

421 Visite

Un’ulteriore tegola per Visconti e la sua ormai disastrata ciurma: anche il sovraordinato Nicola Campanile, giunto un anno e mezzo fa a Marano, ha rassegnato le sue dimissioni. Atto protocollato stamani. Campanile, in passato consigliere e assessore di Marano, è tra i promotori delle liste cattoliche in favore di De Luca. Pur impegnandosi nell’ambito delle politiche sociali e del personale a Marano, pur avendo tolto alcune castagne dal fuoco a Visconti (ha indicato lui l’ex segretario generale Ronza), Campanile era da tempo insofferente. Ha compreso, forse, che l’amministrazione comunale è ormai a un passo dal capitolare e avrebbe deciso di mettere tutto se stesso nella campagna elettorale per le regionali. Non è da escludere una sua candidatura per Palazzo Santa Lucia. Intanto si è dimesso e Visconti perde quel po’ di qualità che aveva intorno.













