Un’ammucchiata senza precedenti per De Luca: 17 liste e trasformisti di ogni genere. Ora si punta a sfoltire

Un’ammucchiata, un esercito di riciclati dal centrodestra: il figlio di Pasqualino Sommese, gli ex forzisti Guarino e Beneduce, Pomicino, Mastella, Mocerino, De Mita e chi più ne ha più ne metta. Anche De Luca se ne è accorto: 17 liste sono troppe. a essere insofferente per le troppe liste della coalizione di De Luca. Il tema sarà anche al centro dell’incontro di oggi al Nazareno cui sono stati convocati il segretario napoletano Marco Sarracino e quello regionale Leo Annunziata.

In totale – come riporta Il Mattino – sono 17 le liste della coalizione del governatore De Luca. Eccole: Pd, Italia Viva, le due civiche deluchiane Campania Libera e De Luca presidente, Moderati, Verdi, Davvero dell’ex parlamentare salernitano Michele Ragosta, Noi Campani di Mastella, i Popolari di De Mita, Socialisti, Centro democratico, Più Europa, Cattolici, Fare democratico, repubblicani e la lista Campania Popolare del consigliere uscente Pasquale Sommese.

Troppe secondo alcuni leader della coalizione che temono ora, come dice il Pd napoletano da settimane, di vedersi erodere il proprio consenso. E non è, ragiona un autorevole ex dc, «una gara tra partiti come è normale che sia ma tra partiti e liste che non hanno dietro alcun riferimento politico o identitario».

Si lavora per eliminarne almeno 3 o 4, accorpandole ad altri gruppi, in primis al Pd.













