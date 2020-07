Caso Consip, Luca Lotti rinviato a giudizio

128 Visite

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex ministro Luca Lotti e per il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia per l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio in uno dei filoni della maxi-inchiesta sul caso Consip .

ll gup Nicolò Marino ha fissato l’udienza al prossimo 13 ottobre. Nella data stabilita, saranno i giudici della ottava sezione collegiale, davanti ai quali si celebra il procedimento principale che vede Lotti e Saltalamacchia già imputati per favoreggiamento insieme ad altri, a dover integrare questo filone dell’indagine al processo cardine del caso. Secondo l’accusa, il 3 dicembre 2016, l’ex ministro avrebbe rivelato all’allora ad di Consip Luigi Marroni ” l’esistenza di una indagine penale che interessava gli organi apicali passati e presenti di quella società e, in particolare, di una attività di intercettazione telefonica sull’utenza in suo uso “. Lo scorso anno, il pm Mario Palazzi aveva chiesto l’archiviazione per l’accusa di rivelazione del segreto ma il gip Gaspare Sturzo si era opposto chiedendo invece una proroga di indagine.













