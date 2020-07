Elezioni regionali, Pasquale Bove presenta la sua candidatura

662 Visite

Inizia un nuovo ed entusiasmante percorso in una forza politica, quale è ITALIA VIVA, aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo.

L’impegno tende verso una Politica che deve tornare a svolgere quel ruolo fondamentale per una nuova vita pubblica, fondando una classe dirigente in grado di dare certezze alle nostre generazioni future.

I valori sociali di inclusività e solidarietà devono essere tali da poter affrontare le gravi difficoltà sociali, economiche e morali del nostro Paese, analoghe a quelle dei paesi del mondo occidentale, caratterizzate negli ultimi anni da fenomeni epocali, quali quelli della nuova globalizzazione, della quarta rivoluzione industriale, dell’aumento sistemico delle diseguaglianze sociali e sanitarie, degli straordinari flussi migratori, delle questioni ambientali e climatiche, della caduta di valori etici.

Mettiamo da parte l’egoismo sociale.

Ridiamo speranza alla nostra gente, evitando che i cittadini siano sempre più insoddisfatti, distanti ed estraniati dalla vita pubblica, con la crescente fuga dalle urne.

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in un recente incontro con giovani studenti, ha detto che “La politica non è un mestiere ma un impegno per l’interesse di tutti”, ed in quella linea l’impegno politico sarà caratterizzato da professionalità, competenza, abilità, spirito di servizio, abnegazione ed onestà intellettuale.

Nota stampa Pasquale Bove













