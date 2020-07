Anche Guarino, assessore a Villaricca, un tempo martuscelliano doc, approda nel partito di Renzi

115 Visite

Francesco Guarino, un tempo martuscelliano doc, lascia Forza Italia per accasarsi nel neonato partito di Renzi, Italia Viva. Anche Guarino, per anni militante forzista, ritiene che l’erede politico del Cavaliere e l’approdo più naturale per i liberali italiani sia il partito dell’ex premier, che da qualche tempo sta facendo scouting tra i forzisti. Alle regionale, pertanto, sosterrà il candidato governatore Vincenzo De Luca, un tempo nel mirino di tanti esponenti di Forza Italia.

Per Guarino, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, si tratterebbe di un approdo naturale, il compimento di un percorso iniziato anni fa, sia a livello regionale che comunale. Guarino, infatti, è tuttora assessore nel comune di Villaricca guidato da un sindaco Pd, l’avvocato Rosaria Punzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS