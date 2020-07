Marano, al Comune è sempre tempo di minestre riscaldate: pronta la Pucci come nuova segretaria generale?

134 Visite

E’ ancora tempo di minestre riscaldate al Comune di Marano? L’ente cerca un segretario generale disperatamente e avrebbe opzionato Paolina Pucci, già in carica per un breve periodo durante la stagione commissariale. La Pucci dovrebbe subentrare a Luigino Cupolo, anch’egli con un passato tutt’altro che brillante in municipio e ormai ai saluti definitivi. Nell’arco di due anni il Comune ha cambiato la bellezza di dieci segretari: da Rosania a Letizia, da Ronza alla Baron, passando per Cupolo, dalla Bruno a Ciampi, da Zurlo alla D’Ambrosio. E ora di nuovo Pucci, che a suo tempo fu segnalata dall’ex dirigente Bonino. La Pucci ha lavorato al comune di Angri e a San Marzano del Sarno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS