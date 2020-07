Dimmi che segno sei e ti dirò qual è il tuo drink ideale: da mercoledì 1 luglio parte l’aperitivo jap da MameOstrichina 

67 Visite

Una passione profonda per l’astrologia e vent’anni di ristorazione giapponese hanno portato Monica Neri, proprietaria di Mame Ostrichina a Napoli a proporre il primo aperitivo a tema astrologico nel suo ristorante. Una formula semplice e divertente: ad ogni segno zodiacale è abbinato un drink in base alle caratteristiche e alle predisposizioni caratteriali, in abbinamento sempre una selezione di roll, tempura di verdure ed edamame. Il prezzo è fisso: 12 euro. Chi lo desidera può ordinare dalla carta di sushi o continuare il gioco degli astri con l’abbinamento di una delle 12 pokè la cui composizione è ispirata, come per i drink, alle caratteristiche dei segni.

“Capita spesso anche a me di voler trascorrere tempo con chi mi è caro mangiando in maniera informale, senza i tempi più lunghi che una cena tradizionale prevede – racconta Monica Neri – per questo ho pensato di dedicare il primo piano del mio ristorante proprio a questa modalità di consumo. Tutti i giorni dal martedì alla domenica siamo aperti per l’aperitivo, la consegna a domicilio e per il menu sushi e pokè sia a pranzo che a cena. Per la cena più tradizionale con un menu degustazione è necessaria la prenotazione e i piccoli gruppi possono cenare in sale private.”

La proposta di drink ispirati all’oroscopo è semplice, con sole 12 proposte, e alterna cocktail tradizionali come mojito e vodka lemon, a versioni aromatiche a base di liquori artigianali al te matcha, al latte di mandorle e anacardi o al caffè arabo (gahwa). La selezione di rolls e tempura proposti per l’aperitivo è frutto di oltre vent’anni di lavoro nella ristorazione giapponese con Kukai, il ristorante che Monica gestiva negli stessi spazi con suo fratello Massimiliano. La carta del sushi e delle pokè è ricca e variegata, ha proposte vegetariane e prevede la possibilità di comporre la propria pokè con pesce crudo, frutta esotica, varie tipologie di riso e verdure.

Mame Ostrichina è a pochi passi dal Teatro di San Carlo e dal Palazzo Reale, uno spazio costruito con amore dove l’estetica giapponese incontra il design contemporaneo. Con la riapertura post emergenza è diventato uno spazio multifunzionale: asporto e delivery a pranzo e cena, una ricca carta di sushi e pokè, la possibilità di cenare con menu degustazione in sale private al piano inferiore e la nuova formula aperitivo. L’anima del progetto è Monica Neri, napoletana, una laurea in Business Administration a Parigi, tre anni vissuti in Giappone, un primo ristorante di cucina giapponese, Kukai, realizzato con il fratello Massimiliano, e un percorso personale nutrito di letture, viaggi e ricerche, dal buddismo zen alla filosofia occidentale.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti