L’ultima tegola sul Comune di Marano: nei guai giudiziari un componente dell’Organo di liquidazione straordinaria

324 Visite

Al Comune di Marano non ne va bene una: non solo per le vicissitudini interne, inchieste giudiziarie, dissesto finanziario, esiguità del personale lavorativo, ma anche per questioni esterne. E’ notizia di pochi giorni fa dell’emissione di una misura cautelare a carico di Marco Chiauzzi, dirigente nel comune di Afragola e membro, a Marano, dell’Organismo straordinario di liquidazione (Osl). Uno di quelli, insomma, che deve contribuire al risanamento dell’ente attraverso la liquidazione dei vecchi creditori. Chiauzzi è indagato dalla Procura di Napoli Nord per turbativa d’asta su una gara riguardante le politiche sociali. Coinvolto anche un noto imprenditore afragolese del settore.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti