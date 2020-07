Buoni spesa Marano, pubblicato l’elenco numero 9 degli aventi diritto. L’assessore Perna: “Solo 4 esercizi commerciali hanno rinunciato”

234 Visite

E’ stato appena pubblicato l’elenco n.9, per l’esatto numero di 277 “buono spesa “, per nuovi nuclei familiari con un sostegno economico fino ad 800 euro. Sono in procinto di essere pagati i primi esercizi commerciali che hanno completato l’iter procedurale previsto dall’ente e che hanno regolarmente firmato la convenzione. Si rassicurano i cittadini che solo 4 esercizi hanno rinunciato, con comunicazione ufficiale, il proprio ritiro e cancellazione dall’elenco dei negozi che accettano i buoni spesa.

Assessore Politiche Sociali Bianca Perna













