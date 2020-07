Tentata estorsione, evasione e droga: gli arresti a Napoli e provincia

142 Visite

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale Pasquale de Crescenzo, 36enne di torre del greco.

I militari impegnati in un servizio notturno – allertati dal 112 – hanno trovato l’uomo in via Madonnelle del quartiere ponticelli. Era in compagnia della vittima, un 80enne del posto, che aveva chiesto aiuto ai Carabinieri.

Saltuariamente l’anziano aiutava economicamente la famiglia del 36enne. L’uomo però era diventato troppo incalzante nelle richieste tanto da minacciare l’82enne a notte fonda.

I Carabinieri hanno appurato cosa stesse accadendo ed i primi approfondimenti hanno consentito di verificare analoghi episodi avvenuti in passato.

Durante le operazioni il 36enne ha spintonato i militari che lo hanno bloccato ed arrestato.

De Crescenzo è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

TORRE ANNUNZIATA. SERVIZIO “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI: 5 ARRESTATI PER DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI.

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli.

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio “Alto Impatto” nel comune di Torre Annunziata e nei territori limitrofi, eseguendo una serie di perquisizioni in luoghi individuati come importanti piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere di “Torre Centrale” è stato arrestato un 19enne incensurato che, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un borsello, lanciandolo dalla finestra dell’abitazione in cui stava trascorrendo la serata. All’interno sono stati rinvenuti 115 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in numerose dosi di piccolo taglio, destinate allo spaccio al minuto.

A Boscotrecase, in un fabbricato rurale ubicato in via Colonna, i militari hanno smantellato una piazza di spaccio gestita da 4 cittadini extracomunitari irregolari, di età compresa tra i 20 e i 32 anni, organizzata come un vero e proprio “drive-in” della droga. I clienti raggiungevano il luogo attraverso una strada sterrata facilmente sorvegliabile dal caseggiato, costantemente presidiato dai pusher, forniti di marijuana occultata in diversi nascondigli. La loro sicura presenza e disponibilità di stupefacente, faceva si che gli acquirenti non avevano neanche bisogno di contatti per preannunciare il loro arrivo. Alcune dosi già confezionate sono state rinvenute all’interno di un tubo metallico posto ai margini della strada. In tal modo i pusher, alla vista del cliente, lo raggiugevano direttamente, garantendo rapidissime cessioni. Per l’individuazione dei diversi nascondigli dello stupefacente è risultato fondamentale il lavoro svolto da “Tex”, l’unità cinofila impiegata durante tutto il servizio. Complessivamente sono stati sequestrati 25 grammi di marijuana, bilancini di precisione e 510 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

I 5 arrestati saranno processati con rito direttissimo.

Durante le operazioni non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 11 le contravvenzioni al codice della strada .

4 le persone segnalate al Prefetto in quanto trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

BRUSCIANO: evade dagli arresti domiciliari e sorpreso alla guida di un’auto rubata. Carabinieri arrestano 42enne

I Carabinieri della Stazione di Brusciano hanno arrestato per evasione e ricettazione A.D.D.,42enne del posto già sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari sono andati a casa del 42enne per controllarlo e per notificargli un atto emesso dal Tribunale di Nola ma non l’hanno trovato. Scattate le ricerche,

i Carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno trovato e fermato in via Saggese a Casalnuovo di Napoli, mentre era alla guida di una utilitaria, allertando prontamente i colleghi di Brusciano. L’auto rubata, era stata denunciata dal proprietario, un 82enne di Marigliano, che si era rivolto ai carabinieri della locale stazione.

All’arrestato, inoltre, è stata notificata l’ordinanza di aggravamento del Tribunale di Nola, in virtù della quale è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.













