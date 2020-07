Voto di scambio e falsificazione di un modello per la presentazione della lista: a Qualiano sedici avvisi di garanzia per le elezioni del 2018

145 Visite

Voto di scambio e falsificazioni nella presentazione di una lista elettorale. C’è l’avviso di conclusione indagini per 16 persone, nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura Napoli nord, all’indomani delle elezioni amministrative del 2018 a Qualiano. Elezioni movimentate, che indussero i carabinieri ad intervenire a più riprese davanti ai seggi.

Tra gli indagati figurano l’ex sindaco Ludovico De Luca, attuale consigliere comunale di minoranza, Salvatore Apostoli, candidato al consiglio comunale non eletto, Gennaro Arduo, Odierno Giuseppina, consigliere comunale dimessasi 8 mesi fa; Longo Anna e Marrazzo Vincenzo, candidati al consiglio comunale ma non eletti.

Gli indagati, in concorso tra loro al fine di ottenere il voto in favore di Ludovico De Luca, candidato alla carica di sindaco di Qualiano e di alcuni candidati al consiglio comunale, avrebbero offerto somme di denaro in cambio della preferenza sulla scheda elettorale che doveva poi essere dimostrata con una foto. Solo dopo la visione della fotografia – come riporta Il Meridiano news – veniva consegnato il denaro. Il prezzo stabilito era di euro 50.

Gennaro Arduo, Ludovico De Luca e altre person sono indagati anche per aver falsificato il modello della presentazione della lista “Obiettivo Futuro”, a sostegno dell’ex sindaco De Luca, il quale si dichiara estraneo ad ogni addebito. “Non sono indagato per voto di scambio – dice – ma solo per la questione della lista. Una vicenda che ritengo risibile, enfatizzata dall’attuale compagine governativa per coprire i propri fallimenti politici”. Non si sbilancia, invece, l’attuale sindaco De Leonardis: “Attendo l’esito dell’iter giudiziario”, dice.













