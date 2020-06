Marano-Quarto, sgominati i gruppi di pusher collegati agli Orlando: ecco come è nata l’indagine

256 Visite

Due organizzazioni, una ramificata a Quarto, e l’altra a Fuorigrotta. Pusher non affiliati a un sodalizio criminale, ma che operano – come risulta dalle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare – con l’avallo e indirettamente per il gruppo Orlando di Marano.

L’indagine nasce nel 2018, quando Biagio D’Ambrosio, uno degli arrestati, viene avvicinato da quattro uomini, Pasquale detto Dragonball, Angelo Famà, Attilio Oriunto e Verde Mauro (arrestato nei mesi successivi dai carabinieri di Marano). I quattro gli intimano di unirsi a loro nello spaccio degli stupefacenti e al rifiuto di D’Ambrosio riescono a farlo salire in auto e a portarlo in località Marmolito, a Quarto, dove sarà poi picchiato da Dragonball che lo avrebbe a più riprese minacciato, aggiungendo che non lo avrebbe lasciato tranquillo fino a quando non avesse accettato la proposta. D’Ambrosio racconterà questo episodio ai carabinieri di Quarto e successivamente a quelli di Marano.

Il capo dell’organizzazione è, secondo i magistrati della Dda di Napoli, Di Mauro e Visone, Attilio Oriunto, che avrebbe aiutato anche Mauro Verde durante il periodo della sua latitanza, terminata con un blitz dei carabinieri della compagnia di Marano.

L’organizzazione è di tipo stanziale e utilizza il sistema del classiche piazze di spaccio, ma anche dinamico con pusher che si muovono per appuntamento e si recano personalmente dai clienti. Un sistema già in voga da qualche anno anche con i gruppi scissionisti di Melito, Mugnano e dei comuni a nord di Napoli.

Gli arrestati sono tutti di Quarto e Fuorigrotta, ma nelle pagine dell’ordinanza si fa spesso riferimento ai maranesi e in particolare ad Armandino (Armando Lubrano, esponente del clan Orlando attualmente detenuto), l’uomo che in qualche modo coordinerebbe o monitorerebbe le operazioni in quel di Quarto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS