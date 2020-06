Cesaro junior conferma: “Non mi candido, ma Salvini sia giustizialista anche con i suoi”

217 Visite

Berlusconi non ha posto alcun veto alla ricandidatura del capogruppo regionale Armando Cesaro. Lo ha assicurato il coordinatore campano di forza Italia Domenico de Siano: «Anche fino a poche ore fa, non c’è nessun problema da parte del presidente Berlusconi alla candidatura di Armando Cesaro». E’ il capigruppo regionale che annuncia di fare un passo di lato e forse di inaugurare una stagione alla guida di Forza Italia provinciale: «Ciascuno è padrone in casa propria. Il mio leader è Berlusconi: un lombardo napoletano che ho sentito anche nelle ultime ore. Ho deciso di fare un passo di lato nella serenità che mi ha sempre distinto. Lo devo a me stesso, ai miei cari, alla mia compagna e a tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato in questa esperienza. A Berlusconi mi lega un rapporto familiare più che politico. Ho trascorso Capodanno, vacanze e tanti giorni ospite a casa sua. Non ho mai scelto di candidarmi in listini bloccati o per fare l’assessore. Il mio consenso viene dalla militanza e dall’affetto dei miei amici. Ho iniziato facendo politica universitaria. Berlusconi mi nominò al vertice degli Studenti per le libertà, diventando il primo movimento del sud dietro Cl. Sono passato poi nel Giovanile del Pdl fino a diventare vicario della Giovane Italia con presidente Giorgia Meloni. Ricordo il mio percorso perché sono partito dal basso, facendo gavetta e dopo aver militato tanto. Chiederò ai miei amici di mobilitarsi per la campagna elettorale e io sarò in campo per dare una mano».

Arriva anche il riferimento alle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la sua famiglia, con gli arresti degli zii e la richiesta di arresto per suo padre, il senatore Luigi Cesaro. «Notizie – aggiunge Armando Cesaro – che condizionano le vicende politiche: sono incappato in un procedimento per voto di scambio riferito alle elezioni regionali 2015. Non sono coinvolto nelle ultime inchieste, lo dico a chi spinge sulle insinuazioni. Scopro di essere intercettato da gennaio 2015 con le elezioni che invece si sono tenute dopo tempo, a maggio 2015. Non smetterò mai di avere fiducia nella magistratura. Purtroppo in Italia non si aspetta mai il terzo grado di giudizio. E qualunque politico viene condannato già dall’avviso di garanzia. In quella campagna elettorale 2015 ho guardato negli occhi tutti i quasi trentamila miei elettori. Mi auguro che ad ottobre si cominci e si mettano in chiaro tutte le cose.

La vera spina nel fianco, però, sono le parole di Matteo Salvini che sin dall’inizio ha posto il veto sulla candidatura di Cesaro jr. «Sono obbligato a fare riferimento al leader della Lega – precisa il capogruppo regionale azzurro – il quale spesso parla di me. Sono onorato. Su Salvini posso dire soltanto che dovrebbe documentarsi su quanto ho fatto in questi anni. Spero che sia giustizialista soprattutto con i suoi. La storia insegna che bisogna diffidare sempre dei moralisti. C’è una ingiustizia in tutto questo: attacchi che non meritavo. Forse sono diventato un problema politico per qualcuno. Il passo di lato non è dovuto a chi mi ha chiesto di farlo, ma lo faccio per la mia serenità. Salvini non mi vuole in campo perché pensa di racimolare qualche voto in più. Turati nel febbraio 1907, nel corso di un suo intervento, affermò: ‘La ferocia dei moralisti è superata solo dalla loro stupidità”».