Marano, in un anno mezzo quattro incidenti mortali e decine di sinistri. Anche in via Falcone ogni fine settimana si rischia grosso

In poco più di un anno e mezzo 4 persone hanno perso la vita a causa di incidenti stradali nel territorio di Marano, numerosi i feriti e centinaia gli incidenti.

A perdere la vita un 20 enne, preso in pieno da un automezzo (non assicurato) nella zona di via Vallesana, a poche decine di metri dal parco. Poi toccò a una donna, che fu investita da un’autovettura a San Rocco, a due passi da un noto supermercato. Il guidatore era in stato di ebbrezza. A perdere la vita anche un altro ragazzino, sempre a bordo di uno scooter, che si scontrò contro un’autovettura. I fatti all’incrocio tra via San Rocco e via Padreterno, zona dove da tempo non sono più in funzione i semafori. Stasera è toccato al povero Giuseppe Morra, che ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni paletti.

Numerosi gli incidenti e il numero dei feriti. Stamani un nuovo frontale tra due auto in via San Rocco; la settimana scorsa un giovane, a bordo di uno scooter, ha impattato contro un’auto proveniente da via Borsellino, rimediando la rottura di un’anca. Poche settimane prima un uomo, probabilmente alla guida in stato di ebbrezza, invase la corsia opposta e si schiantò contro un’autovettura in sosta in via Padreterno. Ben due autovetture, poi, nell’arco di poche settimane, si schiantarono contro i cancelli della scuola D’Azeglio. Ma gli esempi potrebbero essere tantissimi.

In via Falcone, ogni sabato sera, si rischia grosso: decine di scooteristi viaggiano contromano e molti a folle velocità. Sono in tanti, soprattutto i residenti, a sollecitare maggiori controlli e tolleranza zero verso chi non rispetta le regole.













