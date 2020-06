1.503 Visite

Nella tarda serata ieri l’ennesimo incidente stradale, questa volta in via Campana, al confine con il comune di Quarto. Un’autovettura si è ribaltata, per cause da accertare, invadendo l’opposto senso di marcia e andando a sbattere contro una rete. Fortunatamente il guidatore se l’è cavata con qualche contusione e poco altro. E’ stato soccorso ed estratto dal veicolo da alcuni residenti della zona.













