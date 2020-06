Regionali, Cesaro junior medita di non candidarsi

323 Visite

Armando Cesaro, capogruppo regionale di Forza Italia ed ultimo erede di una dinastia politica finita nel mirino di inchieste giudiziarie e oggetto di feroci attacchi da parte di Matteo Salvini, è orientato – secondo quanto riporta Il Mattino – a non candidarsi più in Consiglio regionale. Vuole sciogliere il nodo che lo riguarda per consentire a Stefano Caldoro di organizzare finalmente la presentazione della candidatura a presidente insieme agli altri soggetti della coalizione. Il figlio del senatore Luigi ha quindi convocato, ieri mattina, tra l’incredulità generale di amici e colleghi, per una conferenza stampa da svolgersi oggi nella sede regionale del partito “aperta solo alla stampa”, alla presenza del solo coordinatore regionale Domenico De Siano. In attesa che si pronunci Silvio Berlusconi, prevale una sensazione di solitudine. Nessuna difesa ufficiale è arrivata in questi giorni, per esempio, dal coordinatore nazionale Antonio Tajani. Intanto, Caldoro ha incassato il sì alla sua lista a condizione che sui nomi via sia il placet degli alleati in













