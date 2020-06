Morto il giovane rimasto vittima di un incidente stradale a Marano

4.282 Visite

E’ morto il giovane di 15 anni rimasto vittima di un incidente tra via Merolla e corso Europa. Il ragazzo, Giuseppe Morra, iscritto alla seconda classe del liceo Segrè, viaggiava a bordo di un mezzo insieme ad un altro giovane, rimasto ferito a una gamba. Il guidatore dello scooter ha perso l’equilibrio forse dopo aver urtato un altro motoveicolo, guidato da un amico, che viaggiava accanto a lui. E’ andato a sbattere contro i pali dell’illuminazione e poi con il capo sull’asfalto. Giuseppe è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto vigili e carabinieri. La municipale sta eseguendo i rilievi del caso. I due ragazzi a bordo dello scooter – secondo la ricostruzione degli operanti – non indossavano il casco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS