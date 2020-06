Marano, la pantomima Pd-Visconti terminerà stasera: tre nomi sul tavolo, ma è tutto già scritto

311 Visite

La pantomima si avvia alla conclusione. In serata si riunisce nuovamente il direttivo del Pd, che deve sciogliere il nodo sui nomi degli assessori da presentare al sindaco Visconti. Sul tavolo ve ne sono due-tre: Salvatore Perrotta (in quota Coppola-Savanelli), Davide di Luccio (in quota Sorrentino, Morra, Vallefuoco, Simioli) e, forse, Antonio Nastro, in quota Paragliola-Accongiagioco.

Di pantomima si tratta perché i giochi sono praticamente fatti: i due assessori – salvo sorprese – saranno Perrotta e Di Luccio, con quest’ultimo al Bilancio (e non solo) in luogo dell’uscente Davide Nobler.

La giocata Nastro è funzionale ad altri obiettivi. Il nome di Nastro potrebbe esser fatto stasera da Paragliola e Accongiagioco, ma con una diversa finalità: metterlo in rampa di lancio nel caso in cui Paragliola (in autunno) decidesse di mollare la presidenza del Consiglio comunale. Paragliola è infatti inviso ormai a buona parte dei pretoriani di Visconti.

Nella foto in alto il segretario Sorrentino, il consigliere Coppola e il consigliere Paragliola.













