535 Visite

Mezza Marano senza acqua, tra guasti, riparazioni e quant’altro. Segnalazioni in redazione giungono da diverse zone del territorio: corso Europa, via Terracini, via San Rocco e da altri punti. I disagi causati da molteplici fattori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS